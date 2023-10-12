协助冠病患者 陈笃生医院“ABCD”跨部门团队获嘉奖

从事医护工作长达28年的陈笃生医院护理行政管理部副主任何佩华，职责包括管理超过2000名护士。冠病疫情期间，她与团队一起将两层普通病房改为专门治疗冠病确诊者，增加230张床位和36张重症病房床位。

当确诊者入院隔离、无法与家人接触时，她带领跨部门员工，成立一支简称为“ABCD”（Above Beyond Core Duty，意为“超越主要职责”）的团队。来自护理、咨询辅导、服务素质管理等部门的团队成员，为患者提供超越一般医疗服务的支援，包括为患者与家属建立视频联系及协助解答疑虑，同时在病房内举办各类小活动，让患者避免在日间睡太多，导致夜间失眠等。

他们的努力付出获得认可，何佩华星期四（10月12日）代表团队，从卫生部长王乙康手中接过表彰模范医护人员的“仁心奖”。

谈到漫长的疫情让第一线医护人员疲于奔命，也流失一些人才时，何佩华承认，每个人的抗压能力不同，韧力也无法测量，因此情绪起伏在所难免。但她提醒所有医护人员，不要以为自己是孤军作战，别忘记背后有整个团队在支援。

“这像是一场接力赛，如果累了有人会接棒，不要对自己太苛刻，好好吃一顿、睡一觉、明天会更好。”

来新工作20多年 护士：看着患者康复脸带笑容出院是最好回报

来新工作20多年的伊丽莎白医院助理临床护士伊万杰琳（Evangeline Reyes Balboa，52岁），正是一名具备坚韧毅力的模范医护人员。在肿瘤科病房工作的她在疫情期间，派驻到各客工宿舍、疗养院、社区护理设施，为入住者进行拭子检测。

长时间戴着N95口罩、穿着全套个人防护装备，让她的脸颊留下口罩勒痕，再加上炎热天气，汗流浃背也是家常便饭。她甚至没时间好好吃饭，曾试过在停车场匆匆用餐，之后又继续工作。

虽然辛苦，但伊万杰琳从未想过放弃这份工作，她觉得辛勤工作的最好回报，就是看着患者康复、脸带笑容出院。