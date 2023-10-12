95个医护人员与团队获颁“仁心奖”

2020年初，当中国武汉传出肺炎疫情时，国家传染病中心掌握的初步消息是，这是一种类似2003年在香港暴发的沙斯病毒。国家传染病中心临床主任苏安·华素医生指，作为抗疫第一线医疗机构，团队迅速做好了应对的准备，但他从未想过的是，病毒来得如此凶猛，疫情拖得这么久。

那一年的农历新年期间，陆续有冠病确诊者入院，当医疗团队发现没有症状的确诊者也能散播病毒后，苏安·华素知道，这将是一场持久战。

接下来的事态发展是，病毒在社区蔓延，政府不断调整防疫措施，等疫苗面世后全民接种，期间又不断有变种毒株出现，让医疗体系疲于应付。现年46岁的苏安·华素和团队，也度过了漫长的三年多抗疫期。

在疫情期间，苏安·华素身兼多职，除了本职工作，还担任冠病治疗工作小组主席，也与国家公共卫生和流行病学单位合作，提出多项改变冠病治疗工作流程的建议，并最终在全国落实，包括无须入院的拭子检测计划，以及一套评估确诊者是否须入院还是可居家康复的标准。

苏安·华素的这些积极贡献，让他成为2023年“仁心奖”得主之一，星期四（10月12日）从总统尚达曼手中接过奖项。

苏安·华素：流行病随时可暴发 须建立具韧力综合系统应对

这场让许多人经历生离死别的疫情，让苏安·华素深刻体会到，大流行病或地方流行病随时会暴发，我们须要建立一套具韧力的综合系统来应对。因为病毒不仅影响健康，就算疫情结束，还是可能以多种方式、持续多年影响人们的生命和生计。

“对于患者和家属来说，那是一段充满压力的时期——与世隔绝、独自离去也令人心碎。对医护人员而言，这也是非常紧绷的时期，但大家坚持不懈、团结一致，集中精力完成医疗使命。我希望这些经验永远被牢记。”

2023年“仁心奖”颁奖典礼由卫生部控股主办，并首度增设团队奖。今年共有70名从事医疗与护理工作的个人，与25个来自各大医疗机构的团队得奖。 尚达曼指出，医护人员向来是社会坚定不移的支柱，即使在艰难时刻，也是如此。他赞赏“仁心奖”得主，给所有人带来启发。

医生为客工制作七种语言防疫小贴士

另一名个人奖得主是亚历山大医院传染科顾问医生孙锦（35岁）。疫情暴发时，孙锦刚完成专科培训不到一年。她接受《联合早报》访问时回忆，2020年4月的一个周末下午，她接获要到客工宿舍负责冠病检测的来电，当下感到责任重大，也有些担忧，要如何让团队安全地进入宿舍为客工采样。

当看到被禁止外出的客工们，面带恐慌看着全副武装的医护人员，她马上意识到，除了找出是否有人确诊，向一些语言不通的客工传达正确的疫情信息和提供有用的防疫措施，也非常重要。

她开始以华语和英语录下防疫小贴士，请客工宿舍负责人传递语音信息。接下来，再找同事和朋友帮忙录其他语言，最后扩大至有泰语、淡米尔语、缅甸语、孟加拉语等七个版本。她也与一群志同道合者，积极投入协助客工的非政府组织My BrotherSg的活动。

“记得在疫情期间，有一个为医护人员鼓掌的活动，当客工宿舍负责人传来短片，客工们站在窗边，打开手机灯光，努力拍掌为我们加油时，当下真的非常感动。”