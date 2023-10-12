李总理：新泰友谊深厚 期待共同推进绿色经济领域合作

新加坡和泰国友谊深厚，不只在经济、国防等方面展开坚实合作，民间往来也十分频繁。李显龙总理期待在这个基础上，与泰国新任首相社德他和他领导的政府携手，推进两国在绿色经济领域，例如可再生能源和碳交易方面的合作。

今年8月出任泰相的社德他（Srettha Thavisin）应李总理邀请，星期四（10月12日）首次来新访问。在总统府为社德他举行欢迎仪式过后，尚达曼总统和李总理分别与他会晤。社德他随后出席李总理为他设的午宴。

李总理在致贺酒辞时指出，新泰之间有着紧密的经济往来，也在具潜力的领域合作，如数码和绿色经济。

在绿色经济方面，李总理感谢泰国与新加坡、马来西亚，以及老挝展开“电力整合项目”（Power Integration Project），探讨四国的跨境电力贸易事项。

他说：“期待借助这个势头，加强与泰国的能源合作，这将发挥亚细安在跨境可再生能源贸易方面的潜力。我们两国还应在碳交易方面进一步合作，从绿色增长机遇中获益，同时为全球气候议程做出贡献。”

此外，两地民间联系紧密。李总理说，随着旅游业在冠病疫情后稳步恢复，今年已有近35万名泰国人到访新加坡，本地人也喜欢到泰国旅游。

国防方面，新泰军队建立良好的工作关系。李总理感谢泰国对新加坡武装部队的训练提供支持。

李总理说：“总体而言，新加坡和泰国有着坚实的伙伴关系。我期待与首相社德他及其政府紧密合作，进一步加强两国关系。”

社德他：将密切合作深化亚细安经济一体化

社德他致辞时说，这次访问虽然短暂，却很有意义。“我们进行了非常务实、富有成果和着眼未来的会谈。我们接下来的议程排得很满，我们需要具体而迅速的后续行动。我和李总理也同意更频密地会晤。”

他说，展望未来，泰国与新加坡的关系应面向未来，并充分发掘新经济机遇的潜力，例如数码与绿色经济，以及可持续发展。“我们还将密切合作，深化亚细安经济一体化，让亚细安发挥更大作用。”

社德他星期四下午到访大华银行大厦。

社德他从上星期天（8日起）展开为期五天外访行程，我国是他这次行程的最后一站。此前，他先后访问了香港、汶莱和马来西亚。