袋鼠演习测试新科技 无人机实时传送移动影像情报

新加坡武装部队在澳大利亚举行袋鼠演习，不只是考验军人的作战能力，更要测试新科技，加强部队的整体实力。

不管是地上跑的军车，还是天上飞的军机，若碰上地形复杂或天气阴霾等因素，都会加大任务难度。

两个月时间开发完善移动影像情报发布系统

为了克服这些挑战，空军部队敏捷与创新数码处（RSAF Agile innovative Digital Office）着手开发新系统，利用备有摄像头的无人机，从高空把360度地形面貌，实时传输给指挥中心和地面部队。

这个项目名为移动影像情报发布系统，由石以谦少校（32岁）带领团队花了两个月的时间开发及完善。

石以谦介绍说，去年试用的系统只能传输一架无人机的画面，如今增至四个，操作员能切换或同时播放。他说：“作战、支援和指挥人员能共享信息，有助促进沟通和合作，加强决策过程。”

在地形复杂广阔的肖尔沃特湾训练区（Shoalwater Bay Training Area），系统无疑为训练增添助益。石以谦说，测试人员普遍满意系统表现，团队将继续完善功能，日后可传输更多无人机画面。

借无人机定位系统 掌握军备位置随时调度

武装部队测试的另一项科技，是“空域规划与可视化软件”（Airspace Planning and Visualisation App），避免空军直升机和陆军无人机在空中擦撞。

负责相关作业的郭靖上尉（33岁）说，由于空域有限，空军和陆军在同个区域进行飞行训练时，须缜密规划飞行时间和范围。“尤其是同在低空飞行的直升机和无人机，若安排不当，可能出现相撞等危险情况。”

在开发这款软件前，陆空两军各自进行规划，再整合资料确保没有重叠。由于飞行航程涉及大量信息，这个过程十分费时费力。如今，空军和陆军共用同个系统，哪个时段有哪些军备执行飞行任务，操作员一目了然。

此外，软件也借助无人机的定位系统，实时掌握不同军备的位置，需要时可及时调整安排。

在袋鼠演习中测试软件的陆军空域战术控制人员萧静怡上尉（26岁）说，陆空两军在计划和执行空中任务时，变得更有效率，也更安全。

但美中不足的是，团队在肖尔沃特湾训练区测试软件时，面对网络连接问题，这需要进一步加强。此外，为无人机装上定位追踪器会增加载荷，可能影响飞行表现，团队须不断尝试，以找出最理想的安装位置。