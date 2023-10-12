东海岸三米巨鳄将被人道毁灭 专家：属濒危物种宜放生

东海岸公园一带出现一条三米长的鳄鱼，国家公园局指基于民众安全考量，已设阱捕获这条鳄鱼，并将把它人道毁灭。专家指，这条鳄鱼属于濒危物种，杀死它可能影响生态平衡，建议可转移到别处。

有网民星期二（10月10日）在脸书群组Singapore Wildlife Sightings发贴文说，他当天早上8时左右在滨海东通道一处海滩上，看见一条鳄鱼。从照片可见，鳄鱼体型庞大，看起来似乎刚游上海滩。

国家公园局的野生动物管理与外展处长侯俊明回复《联合早报》询问时说，公园局在接获通报后设下陷阱捕获这条鳄鱼。

“被捕获的鳄鱼属于河口鳄鱼（Estuarine Crocodiles），体积相当大，接近三米长。”

公园局：双溪布洛湿地已有大量鳄鱼

侯俊明说，当局在2021年也在东海岸附近捕获一条1.53米长的鳄鱼，由于它的体型不大，对公众的威胁较小，因此当局最终将它转移到双溪布洛湿地保护区。然而，如今双溪布洛湿地保护区内已有大量鳄鱼，不适合将更多的鳄鱼转移到那里。

侯俊明解释说：“即使鳄鱼被转移到别处，它们也有可能再度游回去被捕的地点。这条鳄鱼在东海岸公园附近被发现，而东海岸公园是一个非常受欢迎的休闲地点。有鉴于此，当局决定将鳄鱼人道毁灭，以保护公众的安全。”

侯俊明呼吁公众遇到鳄鱼时，应该保持冷静并后退。

爬虫协会：属濒危物种 杀河口鳄生态系统或失衡

新加坡爬虫协会的联合创始人桑卡尔说，河口鳄鱼属于濒危物种，同时也是顶尖的捕食者，能避免某些猎物数量激增，杀死它可能会对生态系统产生影响。“因此，我们建议将鳄鱼转移到别处。”

他说，河口鳄鱼分布于南亚、东南亚和大洋洲等地区，因此很难确定这条鳄鱼到底来自哪里。它很可能在独自巡游的过程中经过本地，短暂停留后准备前往下一个目的地。

由于鳄鱼可能来自别的区域，因此杀死鳄鱼，或许也会对别地的生态系统造成影响。

“在新加坡，很可能再度出现鳄鱼上岸的情景。我们意识到当局正在尽力维持自然界和人类安全之间的平衡。然而，我们希望这一事件能引发有益的讨论与对话，探讨未来如何管理这类情况。如果要避免人类与鳄鱼接触，当局可以设置临时围栏、并对这些短暂停留的鳄鱼进行定期检测等。”