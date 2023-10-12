尚达曼总统：新泰各有强项相辅相成 期待两国深化合作

新加坡和泰国有着牢固且多面的关系，尚达曼总统认为，两国还可以在可再生能源、数码经济、金融科技、打击网络犯罪等领域深化合作。

首次访新的泰国首相社德他星期四（10月12日）上午会见尚达曼总统。这是尚达曼9月14日宣誓就任我国总统后，首次在总统府会晤来新正式访问的外国领导人。

尚达曼过后在脸书贴文说，新加坡和泰国各有强项、相辅相成，期待双方深化关系、造福人民。

他指出，面对中美之间的紧张局势和全球供应链的变化，新泰两国都在增强自身的经济适应能力。例如，泰国凭借在汽车制造领域的长期竞争力，正成为电动汽车的生产中心。

他与社德他也讨论了在新领域推进两国关系的机遇，尤其是在可再生能源和高质量碳信用贸易方面，以及数码经济领域。

伫立在旧国会大厦艺术之家前的大象铜雕，是泰王朱拉隆功1871年赠与我国的礼物，也是两国友谊的象征。碑文上分别用暹罗文、爪夷文、中文和英文写道：“1871年3月16日，暹罗至尊朱拉隆功国王首次出访国外领地，访问新加坡。”（萧紫薇摄）

尚达曼说：“这将使两国受益，并为整个亚细安在这两个重要领域的合作造势。”

他指出，两国还可以在金融合作和打击网络犯罪方面加强合作。

社德他也于星期四出席李显龙总理为他在总统府设的午宴。两国领导人在致贺酒辞时，重申新泰源远流长的历史关系。

他们提到伫立在我国旧国会大厦艺术之家（The Arts House）前的大象铜雕，铜像是泰王朱拉隆功（King Chulalongkorn）1871年首次出国访问时赠与新加坡的。

李总理和社德他都说，大象铜雕是两国友谊的象征。