后勤部队“早到迟退” 幕后确保演习顺利

为期六个星期的袋鼠演习接近尾声，几千名武装部队人员陆续从澳大利亚回返新加坡，但仍有150人留在肖尔沃特湾训练区。

他们是先遣后勤支援单位（Forward Support Group）的后勤人员，在演习开始前比所有人先到两个星期，结束后又须驻留多一周善后清场。



负责把420多辆军车从新加坡运往澳洲的三级军事专才陈天翔告诉《联合早报》，基于澳洲的规定，运送器材到当地前须先清洗干净再隔离，以确保车身没有沾染外来泥土或昆虫，不会破坏当地的生态环境。

为此，陈天翔和35人团队早在今年4月就开始为9月的演习做准备，隔离军车前还须在每辆车周围撒一圈盐，防止蜗牛等昆虫靠近。待一切通过检验后，整艘货船的军备就从新加坡港口出发，10天后运抵澳洲。

全程24小时待命 任何车辆出现故障第一时间到场维修

除了军车，陈天翔也准备了15个集装箱的各种后备零件。团队在演习中全程24小时待命，若任何车辆出现故障会第一时间到场维修。

随着演习结束，陈天翔和团队也不能松懈，还要马不停蹄地“打包”军备，运回新加坡。

同样不辞劳苦的，还有负责部队生活起居的后勤人员。先遣后勤支援单位指挥官张志辉三级军事专才介绍，训练区军营内的许多居住设施都得从零做起，比如营内的100多个帐篷都是后勤人员花几天时间提前搭建的。

在国外展开演习，军营生活条件虽相对简单却也充足。除了基本的生活设施，还有专门的充电帐篷，让部队人员通过手机与外界保持联系。

张志辉说，每次国外演习都需要多方面的配合，而袋鼠演习规模最大，因此需要更多准备工作。能以后勤人员的身份为演习做出贡献，他觉得很荣幸，期待来年再次回到肖尔沃特湾训练区。