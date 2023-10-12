鲁莽指示潜水员下水工作致死 主管判监九个月

水下维修服务公司潜水主管在没有合理依据下，鲁莽指示潜水员下水进行工程，导致对方意外丧命，被判坐牢九个月。

被告许周唐（48岁）事发时是Marine Diving & Engineering私人有限公司（简称MD公司）的潜水主管。他面对一项抵触工作场所安全与卫生法令的控状，星期四（10月12日）在庭上认罪。

这起工伤意外发生在2018年6月23日下午5时许，地点是新加坡南部史巴洛岛（Pulau Sebarok）附近的水域。死者是27岁的菲尔道斯，事发时是MD公司的潜水员。

案情显示，2017年7月23日，一艘化学油轮撞上岛上的二号码头，码头因此损坏，须进行修复。MD公司后来获得这项维修工程，负责的工作包括安排潜水员下水切割支撑码头的混凝土桩柱。

根据MD公司的工作条规，潜水员切除桩柱后，潜水主管要确保水里无人，并安排将桩柱吊到岸上，才能切除下一根桩柱。

事发当天，被告安排死者下水为桩柱安装支架，以便展开切除工作。被告随后下水切除桩柱，但切除后未安排将桩柱吊走，反而吩咐另两名潜水员下水切除第二根桩柱。

第二根桩柱切除后，被告同样没有吊走桩柱，而是指示死者和另一名潜水员下水。不料，死者将手靠在已切割的桩柱时，桩柱毫无预警倒下压住死者。

死者被救起时已陷入昏迷，鲜血不断从耳鼻流出，右脸已变蓝黑色。同事随即为死者实施心肺复苏术，并将他送往新加坡国立大学医院急救。同日傍晚，死者伤势过重不治，死因是创伤性窒息伴肺挫伤。

MD公司早前因没有遵守安全程序被罚款20万元，涉案的公司运营经理陈俊鹏（50岁）则被判罚款2万元。（人名译音）