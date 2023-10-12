从陌生人到亲友都不放过 妇女扯谎诈骗10人共88万元

49岁已婚妇女利用爱情、亲情和同情心，设下骗局以各种谎言到处行骗，从28岁小男友的妹妹到73岁老妇都不放过，涉案金额近90万元。小男友还不惜撒谎，骗自己父母和妹妹超过15万元，另有一名英籍男子对妇女深信不疑，被骗超过33万元。

被告郭淑君（49岁）已婚并育有两名孩子，她共面对包括诈骗和伪造文件等23项控状，星期四（10月12日）在庭上承认其中七项，余项交由法官下判时一并考量。

控方指出，被告是一名连环骗子，从信任她的人到网上的陌生人都是她的目标。被告在2016年至2022年这六年期间，欺骗10人至少88万零448元，其中一些罪行甚至是在保释期间犯下，因此建议法官判被告入狱91至100个月。

根据案情，这些受害者包括被告73岁的干妈、28岁小男友的家人、网络平台卖家、奶茶店店员和销售员等，被告设下爱情和投资等骗局，或以患癌治病、亲戚朋友有难为借口，利用受害者的同情心行骗。

28岁小男友赖子英是一名送货员，在2016年7月，他到被告的家送货时认识了她，并交换联系方式，接着在8月开始和被告交往，还在家人面前隐瞒被告年龄，为她编造同龄大学生的假身份。

赖子英的家人从未见过被告本人，但被告在接下来至少一年的时间里，频繁与赖子英父母通过电话联系以及送礼物给他的家人培养感情，久而久之，赖子英的母亲甚至把被告当成孩子般对待。

2017年5月22日，被告向赖子英谎称需要钱周转，要他想办法向父母借钱。于是，赖子英编造谎言例如需要钱买车和缴学费等向父母借钱。被告也以高回报的投资机会欺骗赖子英的家人“投资”，连赖子英的妹妹也不放过。

2017年3月至10月期间，被告骗了赖子英父母和妹妹共15万零454元。赖子英早前已因诈骗被判坐牢15个月。

设聊天群组假扮“律师” 向丈夫前同事借钱“付法律费继承财产”

损失金额最多的是一名66岁英国籍男子，他是被告丈夫的前同事。2020年3月，被告向受害者借钱，声称需要支付法律费用来继承财产。被告不仅聘请律师发信，还设立聊天群组加入受害者和“律师”，但群组里的“律师”是被告自己假扮的。

另外，被告还向英籍男子谎称自己患上白血病，需要钱治疗，之后还谎称可以帮对方和家人申请永久居民，并让对方不要自己联系移民局或人力部，否则将被驱逐出境。

被催促还款时 伪造支票和移民局文件

2021年1月，英籍男子因离职后就业准证被取消，本应立即回国的他，因被告向他保证，永久居民申请已被批准，便没有离开。被告不时会伪造移民与关卡局的文件发给男子，并在男子催促她还款时，伪造支票交给他。

2020年3月至2021年7月期间，英国籍男子共被骗走33万8600元，不仅因此负债，还因逾期逗留被移民局调查，精神健康也受影响。

伪装成年轻富家女 骗销售员“投资”10万元

另一名陷入爱情骗局的是39岁的钢琴销售员，被告伪装成比对方年轻12岁的富家女，欺骗销售员“投资”10万余元。

被告只赔偿了其中三名受害者一小部分的款项，共约1万3620元。

控方指出，原本选择抗辩的被告，不仅没有出席原定的审讯日，还在保释期间继续犯案，直到她的保释在2022年4月18日被撤销。被告被还押后，一些受害者因联系不上被告，才惊觉受骗报案。

案件展期至10月31日下判。（人名译音）