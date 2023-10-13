飞往珀斯接“诈弹” 酷航客机折返30岁澳洲男乘客被捕

酷航一架从我国飞往澳大利亚珀斯的客机接到炸弹威胁，在空军出动两架战斗机护航下降落樟宜机场。新加坡警察部队调查后，证实是虚惊一场，并逮捕一名声称有炸弹的30岁澳洲籍男乘客。

原定从新加坡飞往珀斯的酷航TR16航班，星期四（10月12日）下午4时11分起飞后，因接到炸弹威胁折返新加坡，于傍晚6时27分降落樟宜机场。

警方回复《联合早报》询问时证实，当局在星期四下午4时55分接到飞机上有炸弹威胁的通报。警方在完成初步调查后，以涉嫌违反东京公约（修正）法案的罪名，逮捕一名30岁澳洲籍男乘客。调查工作还在进行中。

警方说，当局严正看待任何安保威胁，并会毫不犹豫地对蓄意造成公众恐慌者采取行动。

安全降落后机长才说明接炸弹威胁 但相信是恶作剧

根据客机追踪网站Flightradar24的飞行行程显示，TR16在起飞后不久在靠近马来西亚海岸附近绕圈飞行，然后飞回樟宜机场。

一名不愿具名的乘客告诉早报，飞机起飞后一切顺利，但在下午5时左右，机长说客机遇到一些小事故，然后开始返回新加坡。“当时机上一切正常，但不久后就看到战斗机护航，一些乘客还掏出手机拍照。”

这名乘客说，当航班安全降落后，机长才说明接到炸弹威胁，但相信应该是恶作剧。不久后，他就看到至少一名男子被带下飞机接受调查。据了解，男子声称自己有炸弹，机长为了安全起见决定折返。

酷航发言人回复早报询问时说，TR16星期四下午4时11分起飞，机上有363名乘客，九名空服员和两名机师。一个小时后因接到炸弹威胁，因此决定返回新加坡。“空军出动战机护送航班回到樟宜机场，紧急服务也被启动。”

发言人说：“酷航对所造成的不便致歉。乘客和空服员的安全是我们的首要考量，我们也将继续为乘客提供协助。”

早报读者透露，酷航随后安排受影响的乘客改搭TR016D航班飞往珀斯。

跑道关闭一小时 黄永宏感谢两待命军机出动卫国

国防部长黄永宏医生晚上8时35分在脸书发贴文说，两架新加坡空军部队的F-15SGs在傍晚出动，护送接到炸弹威胁的酷航TR16航班安全降陆樟宜机场。他说：“感谢我们的新加坡空军部队全天候待命，保障新加坡的安全。”

新加坡民航局也发声明说，樟宜机场第三跑道在傍晚6时26分关闭，直到晚上7时25分才重开。共有八趟入境航班和六趟出境航班受影响。

其中一名受影响的航班乘客是国家发展部长李智陞。他在脸书贴文说，他从吉隆坡飞回国，但因酷航的安全事故导致航班延迟。他说自己正赶着去接见选民活动，并向居民道歉。