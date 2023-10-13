女子求诊拒戴口罩辱骂护士 中央医院：不能容忍

中国籍女子指新加坡中央医院区别对待外籍病患，新加坡中央医院强调，每个到急诊室就医的病患都会得到所需的治疗，但对方拒绝配合戴口罩又辱骂医护人员，院方对此采取零容忍的态度。

中央医院紧急医学主任兼高级顾问医生陈文杰副教授答复《联合早报》询问时说，女子星期二（10月10日）到急诊室求医，医护人员发现她没有戴口罩，于是把口罩递给她，并提醒她卫生部规定在医院必须戴口罩。

然而，女子不仅拒绝戴口罩，还辱骂医护人员。尽管医护人员和保安人员已尽力尝试让她平静下来，但她却不听劝，最后惊动警方到场。“女子到急诊室约两小时后，医护人员为她进行彻底检查，并让她出院回家。”

至于警员在医院为何没戴口罩，陈文杰补充，由于女子具攻击性，医院担心员工的安危，不得不紧急报警。“警方调查官与病患谈话时，是在远离其他病患的隔离区进行。”

中央医院拥有本地其中一个最繁忙的急诊部门。根据卫生部网站，从今年1月起，每天到中央医院急诊室看诊的人数介于208人至411人。新加坡保健服务集团网站显示，包括中央医院在内的大部分急症室病例中，有一半以上属于非紧急情况或P3级。

病情一般分四个级别，院方会先处理最严重、须立即急救的P1级（Priority 1），非紧急P4级则最后处理。

P1是指须抢救或情况危重的病人，例如心脏病发、重伤、大出血、休克和严重哮喘发作等。P2则是重大紧急但情况稳定，无须抢救的病人，例如严重骨折或脱臼、严重腹痛等。P3是病情稳定、能行走的急性症状患者，例如扭伤、轻伤、轻微腹痛等。P4则是旧伤或长期存在的症状，医院会建议这类病人咨询全科医生，或到综合诊所就医。