涉辱骂护士警员 中国女子将被控六罪名

29岁中国籍女子疑被代驾开车撞伤脚部，到中央医院就医时涉嫌辱骂护士及拒绝配合警员录口供，加上早前涉嫌对保安员动粗谩骂，星期五（10月13日）将被控六项罪名。

这起闹剧星期二（10日）凌晨时分发生在新加坡中央医院内。涉事女子将自己与调查警员交锋的视频上载到短视频平台抖音，引起热议。

综合视频内容，女子称自己被汽车撞伤脚，到中央医院看诊，岂料等了三小时还见不着医生，其间疑与护士爆发口角。一名女调查员接获报案后到医院，试图针对女子辱骂医护人员一事录口供，但女子多次顾左右而言他，始终拒绝配合。

新加坡警察部队星期四（12日）深夜发文告答复媒体询问说，警方于星期二凌晨约2时35分接获报案，指一名29岁中国籍女子因脚部受伤求医，其间大声喧哗，对公众造成不便。她也被指，在警员到场前辱骂了一名护士。

凌晨约3时15分，两名调查人员到场与女子交谈，并说明是来自中央警署，一旁还有穿着制服的警员。谈话过程中，女子拒绝配合录口供，其间还用华语对一名调查官员爆粗口。女子接着开始录视频，过程中试图拽一名调查员的证件，被后者坚决阻止。

由于女子正在等待治疗，调查员决定让女子接受治疗后再跟进案件。女子过后上传了相关视频。

涉案女子不是第一次被调查

文告指出，这不是警方第一次调查涉案女子。

10月3日，警方接到滨海林荫道一栋公寓保安团队的报案称，保安员协助护送喝醉酒的女子回住所。但女子据称推了保安员的肩膀并扯了他的领带，还对保安员使用侮辱性和谩骂性言语。警员到场后女子虽然服从警员的指示，但警方还是针对她对保安人员犯下的罪行进行调查。

警方调查后也发现，女子涉嫌违反工作准证的条件，已转交人力部调查。

女子星期五（13日）将被控六项罪名，包括一项公共滋扰、两项抵触防止骚扰法令，以及三项抵触私人保安业法令的罪状。

若公共滋扰罪成，女子可被判罚款最高2000元。在防止骚扰法令下，辱骂公务员将被判罚款最高5000元，或坐牢最长12个月，或两者兼施。

另外，对保安人员动粗若罪成，可面对罚款最高7500元，或坐牢最长两年，或两者兼施；蓄意骚扰保安人员则可罚款最高5000元，或坐牢最长一年，或两者兼施。

女子在视频中承认曾对护士爆粗口，并说“我对她骂了怎么了”，声称护士歧视她不是新加坡人，没资格在新加坡看病。女子也声称自己被一名代驾蓄意开车前行撞伤，在地上躺了20分钟，而代驾没有将她扶起来，她并曾向代驾索讨5000元赔偿。

女子抖音拥有超过25万名粉丝

女子在抖音上有超过25万名粉丝，她过后撰文称自己持有工作准证，并指调查员身份不明，由于护士不礼貌待人，她只是“狠狠反击而已”。她还称医院已经为她照了X光和开药，过后会再通知她脚部是否骨折。

内政部长兼律政部长尚穆根7月3日在国会书面答复议员询问时说，警方过去五年共接到315起暴力对待或骚扰执勤医护人员的案件。数据显示，相关报案数量逐年增加，2023年共有99起个案，其中37起收到警告，13起被定罪。