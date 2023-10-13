《联合早报》开WhatsApp频道获取华文新闻资讯更快捷

《联合早报》开通了WhatsApp频道，以简洁明了、图文并茂的方式推送新闻，让读者通过手机更方便掌握新闻。

Meta公司旗下的通讯应用WhatsApp最初只在全球10个地区包括新加坡推出“频道”（channels）功能，现已拓展至150个地区。

《联合早报》两周前开通了官方WhatsApp频道，相信是新加坡首家开通频道的华文媒体。目前，不少新加坡政府机构也开通了频道，直接在上面发布信息。

WhatsApp频道强调隐私，用户选择关注某个频道后，电话号码和头像将保持私密，不会向频道管理员或其他用户公开。用户可参与频道发布的投票活动，或对自己感兴趣的内容添加表情符号。

《联合早报》WhatsApp频道内容每日由新闻室精选，语言简洁易懂，图文并茂，让读者一目了然地掌握新闻概要。只须点击附带的链接，读者便可前往《联合早报》网站阅读详尽内容。

当天精选要闻每天傍晚发送 原创多媒体内容抢先看

除了推送新闻，《联合早报》WhatsApp频道每天傍晚还会提供当天的精选要闻，并能让读者第一时间观看《联合早报》发布的原创视频等多媒体内容。

由于WhatsApp目前还无法用华文查找频道名称，因此《联合早报》的频道暂时以“Lianhe Zaobao”命名。读者查找时，应确保WhatsApp更新到最新版本，然后在“更新”（updates）页面里输入拼音查找。获得认证的频道会有绿色认证勾。

《联合早报》在2019年之前也曾运营过WhatsApp新闻频道，但WhatsApp当时终止了这项服务，今年才开始恢复。

《联合早报》官方社交媒体还包括脸书、Instagram、X（前称Twitter）、YouTube，以及Telegram等。这些账号或频道已获蓝色认证勾，表示是早报的真实账号。《联合早报》日前也在小红书上开通了“新加坡薯宝”的官方账号。