八旬翁撞死好友到灵堂道歉 死者家属：不打算追究

大巴窑致命车祸，八旬老汉误撞死两好友，老汉星期四（10月12日）晚上现身死者灵堂，老泪纵横向家属致歉，家人反而开解对方，并说不打算追究。

《新明日报》星期四报道，大巴窑8巷朝往大巴窑6巷，靠近第211座熟食中心前的路段，星期三（11日）早上8时许发生车祸。当时一行四友人原本相约驾车到新山，在上述地点会合后准备上车时车子突然失控肇祸。

同行的孙先生（77岁）之前受访时告诉《新明日报》，四人站在车旁时发现车子移动，友人赶紧上车准备踩脚刹器，但不知何故车子失控打转，撞上两名友人。

陈荣仔（83岁）和黄良溪（76岁）送院后伤重不治，84岁老汉则在没有谨慎驾驶导致他人死亡的罪名下被逮捕。

记者星期四晚上9时许走访陈荣仔于文庆路上段第8A座的灵堂时，约有四五十名亲友到场吊唁。

陈荣仔的儿子陈国华告诉记者，涉事驾驶者“虎哥”星期四在家人陪同下到灵堂上香，并当面向家属道歉。

“他连番说对不起，说着说着还流下眼泪。”当时，家人赶紧开解他，并说不打算追究。

陈国华说：“爸爸与他相识十多年了，这是意外，谁也不想发生。我们相信爸爸也不会责备他的。”

陈国华还提到，“虎哥”慌乱中记不清事发经过，但家人也不想深究。

陈荣仔的遗体将于下星期二（17日）下午2时出殡。

完整报道，请翻阅2023年10月13日的《新明日报》。