停车场屋顶花园连16座组屋 比达达利新项目获建筑奖

建在组屋多层停车场的屋顶花园已经越来越常见，但比达达利一带一个预购组屋项目的多层停车场屋顶花园，却成了连接16座组屋的“交通要道”。居民漫步其中，不仅可欣赏绿意，还能避开车辆，快速前往周边目的地。

这个位于碧黛丽园通道（Bidadari Park Drive）附近的Alkaff Oasis项目有1594个单位，是本地迄今为止规模较大的预购组屋项目，也是今年的建屋发展局建筑奖（HDB Construction Award）得主之一。

2021年6月与丈夫和儿子搬入这个组屋区的郑丽娟（49岁，会计）接受《联合早报》采访时说：“我们小区的绿化做得很好，多层停车场屋顶的花园把这里的每一座组屋都连接起来。花园里没有车，没下雨时居民从这里走去附近，比走马路方便。”

Alkaff Oasis项目占地六公顷，地势较高，有一个陡坡面向周围的有地住宅和学校。负责为项目施工的CES Engineering & Construction私人有限公司，从工程一开始就采取了土方控制措施，例如建造临时挡土墙和蓄水池，预防施工现场到邻近低洼地区的淹水风险。

新月形桥梁连接两座组屋 高18米跨度36米

项目设计中的另一特色，是将两座组屋连在一起的一座高18米、跨度达36米的新月形桥梁。CES巧妙地建造了巨大牢固的临时支架（falsework），让车辆流动，以支持施工期间的材料运输。另外，他们也使用升降架（hoisting rack）来克服在桥上安装弯曲栏杆时的困难。这样一来，安装栏杆需要的人力较少，工人也不必站得太靠近边缘。这些升降架不仅加强了施工安全，还提高了生产效率。

建屋局星期四（10月12日）发文告说，今年颁发26个奖项，表彰业内人士在设计、建筑与工程方面的卓越表现。奖项涵盖公共住屋、混合用途及翻新等项目，颁奖礼将于下星期一（16日）举行。

七家建筑承包商获颁建屋局建筑奖，四个是住屋项目，其余三个是翻新项目。这是自建筑奖2010年设立以来，所有获奖住屋项目的建筑质量评估指数（Construction Quality Assessment System，简称CONQUAS）得分，连续第二年都超过95分的。建屋局说，这反映了组屋建筑质量持续提升。

建屋局局长陈明锐在文告中指出：“随着建筑行业的稳步复苏，我们将继续与行业伙伴密切合作，追赶被延误的施工进度，为新加坡人交付更多住房。”