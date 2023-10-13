义安公司捐赠1000万元 资助义安理工学院学生

义安公司捐赠1000万元给义安理工学院，资助经济上需要帮助的学生，以及让更多学生有机会出国实习。

慈善机构义安公司对义安理工学院的赠款仪式在星期四（10月12日）举行，教育部兼人力部政务部长颜晓芳出席仪式。

义安理工学院发文告说，捐款中的200万元将用于设立教育基金，通过推出有意义的项目、奖学金、助学金和援助金，支持学生的个人发展。其余800万元则拨入一个捐赠基金，该基金的投资收益部分将转入教育基金，另一部分用于支持义安理工学院的运营。

义安理工学院的环球企业实习计划（Global Entrepreneurship Internship Programme，简称GEIP）是获得捐款资助的项目之一。此计划让学生接触到海外初创企业者，感受充满活力的工作文化，从而激励学生创业并学习相关技能。

庄惠宁是环球企业实习计划的受益者之一。她修读国际贸易与商务专业文凭课程，即将毕业。她说，她非常感激这项计划，让她有机会在泰国曼谷完成六个月的实习。这个实习让她较深入地了解泰国相关行业的市场动态，学习相关的职场新技能，并让她有了一个海外联系网。

义安理工学院院长兼首席执行官林国强说，义安公司的坚定支持和慈善精神，为许多学生铺平通向更美好未来的道路。义安公司的慷慨相助使学院能够为学生创造参与有意义的海外体验项目，为未来面对全球竞争做准备。