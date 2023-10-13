员工被机器闸门击中头部丧命 废铁处理公司罚24万元

在与其他员工维修废铁剪切机的时候，一名建筑工人蹲下来检查刀片，结果因有人错误启动闸门，导致他的头部被夹在闸门和机器之间，当场丧命。因没有采取妥当措施确保员工安全，废铁处理公司被判罚款24万元。

这起工业事故发生于2020年2月24日，在金福私人有限公司（Kim Hock Corporation）位于船厂弯（Shipyard Crescent）的厂房内。死者卡鲁帕亚是一名建筑工人，2008年起在金福工作，庭上没有揭露他的国籍与名字。

金福是一家废铁处理公司，专把回收废铁出口给海外客户。公司面对两项抵触工作场所安全与卫生法令（WSHA）的罪状，星期五（10月13日）认罪后接受判刑。

根据案情，金福在2016年从意大利购买了一台大型剪切机，专门用来压缩和切割废铁。2020年2月22日，即案发两天前，另一名建筑工人巫同注意到机器开始出现问题，并且向厂长汇报此事。厂长于是安排员工们两天后维修机器，这也是公司首次对这台机器进行维修。

案发早上，包括卡鲁帕亚和巫同的一组工人展开维修工作。到了晚上8时15分左右，他们着手检查机器刀片，确保刀片都在正确的位置上；当时在机器前方的卡鲁帕亚蹲下身子，想要看得更清楚刀片的位置。这时候，巫同错误按下闸门的按钮，导致闸门击中卡鲁帕亚的头部，并且把他的头压在机器上。

其他员工见状赶紧启动紧急按钮，让机器马上停止操作。医护人员随后赶抵现场，发现卡鲁帕亚已断气，死因是严重脸部伤势。

公司未制定具体安全工作守则培训员工

调查显示，公司没有针对废铁切割机器的维修工作，制定具体的安全工作守则，也没有按照机器的操作手册内容，指示员工维修机器的正确方式，或让所有员工接受相关培训。

被指错误启动闸门的巫同也面对一项抵触工作场所安全与卫生法令的控状，他的案件还在审理中。