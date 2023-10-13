我国空军驻澳分遣队庆飞训30年 凸显两国紧密军事联系

新加坡空军部队在澳大利亚的分遣队庆祝飞行训练30周年，凸显两国紧密的军事联系。

空军部队在星期五（10月13日）早上，于澳洲西部皮尔斯皇家空军基地（RAAF Base Pearce）举行飞行训练分队的30周年庆祝活动。出席庆祝活动的包括国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈、澳大利亚皇家空军司令罗伯特·奇普曼（Robert Chipman），以及两国空军部队人员。

我国空军第130中队的见习机师和战斗机武器系统军官学员在皮尔斯基地，进行为期九个月的基本飞行课程。学员会在那里操作先进的PC-21型训练机。分遣队标准中队也为空军飞行教官开设课程。

扎吉哈在活动上参观了第130中队在皮尔斯基地的训练设施，并为30周年的纪念牌匾和训练机的尾翼图案主持揭幕仪式。他还观看了两国PC-21训练机和澳大利亚皇家空军的鹰式127战斗训练机带来的联合飞行表演，并同驻皮尔斯的新加坡空军人员交流，感谢他们的服务。

扎吉哈：培训空域是新加坡14倍

扎吉哈也在致辞时感谢澳洲政府和皇家空军长期以来支持新加坡空军在皮尔斯基地进行训练。

他说：“30周年里程碑是新澳两国以及两国军队之间，深厚长期友谊的有力象征。在澳洲进行飞行训练对新加坡空军非常重要，因为新加坡是空域有限的小国，我们需要更多的空域进行实际培训，以加强作战技能。这里的培训空域是新加坡的14倍，因此在这里的培训机会很珍贵。”

过去30年来，新加坡有超过2000名飞行员、战斗机武器系统军官和飞行教官在皮尔斯基地接受培训，累计超过20万个飞行小时。

除了皮尔斯基地，新加坡空军也在西澳的詹达科特（Jandakot）航空评级中心进行训练，并在昆士兰州奥基（Oakey）基地派驻契努克直升机的分遣队。