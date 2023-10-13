约见女网友趁机性侵 马国男判监五年打鞭三下

30岁马来西亚籍男子约女网友出来见面，却在对方谈起感情经历难过落泪时趁机性侵对方，被判坐牢五年和鞭打三下。

被告黄隆福（译音）面对一项性侵控状，星期五（10月13日）在庭上认罪。

受害者是22岁女子。为保护受害者，法庭谕令媒体不可报道任何会泄露她身份的资料。

根据案情，被告在2022年2月13日通过微信添加附近好友的功能，向受害者发送交友请求。两人之后开始聊天，并相约见面。

当晚9时许，两人在黄金坊吃晚餐。期间，被告称性欲强，开始交往前应先发生性关系。受害者对此感到不适，阻止被告继续谈论。

两人继续聊天直到凌晨1时许才各自回家，回家后被告在微信上再次提到相关话题，受害者对被告观点表示不认同。

隔天（14日）下午1时许，两人再相约吃饭聊天，接着在晚上约7时到受害者的单位，当时家中没有其他人。

受害者原本想坐在客厅，被告却以没有冷气为由要求到受害者房间。两人坐在房间地板上聊天，受害者聊起过去的感情经历时难过落泪。被告借机靠近受害者并拥抱她。

受害者没有回应被告的拥抱，后者却得寸进尺性侵受害者。被告不顾受害者抗拒，甚至被掌掴都没有停下，直到受害者大喊，被告才停手。

被告离开单位回家后通过微信向受害者道歉，但受害者已把他拉黑。受害者在朋友的建议下在2月26日报案，被告3月8日在樟宜机场被捕。