机器人自行搭电梯 为组屋区年长者送餐送药

机器人能自己搭电梯，上到组屋单位门口，为体弱或行动不便的年长者送餐送药，既方便年长者，又能缓解社会服务机构人手不足的问题。

狮子乐龄之友协会（Lions Befrienders）和电子制造公司台达新加坡（Delta Electronics Singapore）联合推出计划，将一款名为“AIDEN”的自主移动机器人带入年长者居多的社区，并率先在女皇镇美玲街第151座组屋试用，为居住在乐龄群居住家（Senior Group Home）六个租赁组屋单位的12名年长者服务。

这款机器人可自行搭乘电梯到指定的组屋单位派送餐食、药物和其他物品，年长者只须将事先打印出来的QR码在机器人身上扫描，便可领取物品。

“AIDEN”也能提供视频通话功能，年长者可通过操作机器人身上的屏幕，与狮子乐龄之友协会的员工沟通交流，提出他们的需要。

狮子乐龄之友协会社区关怀经理卢伟琦受访时说，目前只有一名员工照看这12名年长者。“年长者的需求各有不同，除了送餐，员工可能还须协助其他事务，包括帮他们将衣物拿去清洗后再送还。他们基本上就像是管家，整天忙着照顾这些‘孩子’的生活起居，一天下来会比较累。”

机器人减轻负担 义工更多时间照顾年长者

卢伟琦说，有了这款机器人，预计每个月可节省40到44个小时的工作时间，让员工能够腾出更多时间为年长者提供友伴服务和辅导等。

台达研究院新加坡实验室主管刘晴说：“年长者一般行动会比较缓慢，听力、视力也可能不太灵敏。因此，我们在设计‘AIDEN’的时候专门让它以较慢的速度在走廊行走，机器人身上也会亮灯和发出语音提示，提醒行人。”

其中一名萧姓受益者（73岁）认为，由机器人送餐的确可以减轻义工的负担，不过以往员工送餐时会将食物挂在门口，他可以选择在自己方便的时候才到门口领取，希望未来机器人送餐也能提供更灵活的选项。

负责女皇镇基层事务的丹戎巴葛集选区议员，也是文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长的蔡瑞隆，星期五（10月13日）应邀出席这项计划的推介仪式。

“AIDEN”将在美玲街第151座组屋试行至明年2月，明年3月和4月间则会开始穿行于组屋与组屋之间运送物品。