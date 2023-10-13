学前教育持续专业发展路线图更新 助幼教工作者规划培训

学前教育工作者将可根据更新版的持续专业发展路线图，更有效地规划培训，朝不同职位晋升。

自2016年制定的学前教育技能框架在更新内容后，也推出持续专业发展路线图。针对教师的路线图已增添婴幼儿教育工作者、主导级学前教师、高级中心领导、课程和教学法专才等八个职位类别，更完善地规划教育工作者在不同阶段所需的技能培训。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期五（10月13日）在幼儿培育署奖学金及培训奖颁奖仪式上说，更新版的学前教育持续专业发展路线图的职位类别从七个增加至15个，让处在不同阶段的幼教工作者了解须着重的技能，也更好地帮助他们找寻相关的进修课程。

学前教育中心领导高级专业文凭课程也增添学习内容，加强中心领导者的能力。幼培署将继续推出高素质的课程，支持幼教工作者提升技能。

马善高：各方须协作避免虐童事件发生

本地近期发生幼儿园教师涉嫌虐童的事件，马善高对此表示能理解一些教育工作者或家长的关注。各方须协作避免这类事情发生，不让这些例外事件影响学前领域。令他欣慰的是，不少家长和教育工作者等事后也表达对学前教师的支持。

他对在场的幼教课程学生和在职教师说：“这反映了民众对幼教工作者专业的肯定，感谢他们的努力付出。家长支持你们，政府支持你们。”当局将继续通过提升专业发展机会、改善工作环境等措施，支持幼教工作者。

幼培署今年颁发八份奖学金和291份培训奖。培训奖针对学前教育课程的学生，资助他们的学费；奖学金则开放给在职教师进修学士或硕士课。自2015年，幼培署已投入超过9600万元颁发这些奖项，惠及3000多人。

Superland幼儿园教师黄琦云（24岁）是其中一名奖学金得主，在新跃社科大学修读学前教育学士课程。她也在2016年通过幼培署培训奖，到义安理工学院念书。

她受访时说，她自觉能与幼童良好互动，一心想朝学前教育发展。父母看到她这方面的强项和兴趣，也全力支持。虽然除了教学，教师也得处理行政工作、与家长沟通等，但她认为，任何工作都有它的苦与乐，关键是以积极心态面对挑战。

由于得半工半读，黄琦云每周会有几天在放工后到大学上课，有时也会在早上5时起身做功课，再到幼儿园上班，但她不怕辛苦。她说：“我工作了三年多后，觉得应该多学习，提升自己的能力，期待在学前领域有更长远的发展。”为了日后能帮助有学习障碍的儿童，她在大学也选修特殊教育为副修课。

王祉尤：相信学前教育重要性 望能实现开办幼儿园梦想

另有16名学习表现优异的培训奖得主获颁表彰奖，王祉尤（20岁）是其中一人。她在淡马锡理工学院完成学前教育课程后，今年在其中一所伊桥幼儿园（E-Bridge）当助理教师，目前照顾18个月至三岁的孩童。她说，自己不抗拒照顾幼童的琐碎工作，因为她相信学前教育的重要，希望有朝一日能实现开办幼儿园的梦想。