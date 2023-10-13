天气干燥风较大 近日或有轻微烟霾

由于本地和周边地区会继续是干燥天气，加上风较大且主要从南方或西南方吹来，如果附近火点增加，本地这个周末可能出现轻微的烟霾；不过，预料空气污染指数仍会处于适中水平。

据国家环境局星期五（10月13日）傍晚发布的烟霾报告，气象卫星图像显示，苏门答腊岛南部和中部地区共探测到126处火点，比星期四（12日）的174处相比有所减少。图像显示苏门答腊中部和南部有中度至浓厚的烟霾，往西北方向移动。

截至星期五晚上9时，全国24小时空气污染指数（PSI）介于50至62，北部是50，西部51，南部59，东部60，中部62。全国一小时悬浮颗粒PM2.5浓度介于每立方米15微克到32微克，处于正常水平。

学校积极采取措施 确保学生和教职员安全

尽管近几天空气质量有所改善，但本地学校继续密切关注情况，并积极采取措施以确保学生和教职员的安全。有些学校已发信函通知家长，若烟霾情况恶化，学校已经做好准备应对。

据《联合早报》了解，一些学校如培群学校在致家长的信中，说明学校的烟霾应对计划，包括一旦烟霾情况严重，学校因应全国紧急措施而须关闭，所有学生将居家学习。到时，学生得完成学校准备好的纸本作业，以及利用Zoom和学生学习平台上网学习。

早前，教育部发出的抗霾措施包括一旦空气质量属不健康水平，各学府会尽可能减少让学生长时间在户外进行激烈运动；当空气污染指数进入“危险”水平时，学校会开启室内空气净化器，让参加全国会考的学生如常应考。