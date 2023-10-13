律政部已采取96次行动 制裁违例宝石和贵金属业者

为确保本地宝石和贵金属经销商遵守反洗黑钱和反恐融资条例，律政部自2021年以来，已对没有遵守客户尽责条例或现金交易报告要求的经销商采取96次制裁行动，包括发出警告信和罚款等。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明10月3日在国会针对28亿元洗钱案发表部长声明时，透露上述执法数据。

她说，宝石和贵金属（反洗黑钱和反恐融资）法令除了涵盖宝石和贵金属，也涵盖“贵重产品”。这类产品是指任何珠宝、手表或其他成品，其价值至少有50%由宝石或贵金属决定。

“简单来说，在被起获的物品中，金条也在我们的法律涵盖范围内；一些手表和珠宝首饰也包括在内。这取决于宝石或贵金属所占价值的比例。”

律政部发言人回复《联合早报》询问时说，当局除了监管宝石和贵金属领域，确保业者遵守相关的反洗黑钱和反恐融资条例，也采取以风险为导向（risk-based approach）的做法来侦查违例者。

“当我们查到违例行为，经销商须要采取纠正措施，我们也会对他们采取相应处分。律政部也会对重犯或违法经销商，采取执法或监管行动。”

宝石和贵金属法令在2019年生效后，所有符合条件的经销商必须向负责监管的律政部注册。在完成注册后，经销商须遵守反洗黑钱和反恐融资的条例，包括：须记录2万元以上的现金交易、举报可疑交易（比如以大笔现金支付，不问交易品详情和价格等）；采取客户尽责条例措施，并为涉及尽责条例的交易和所获资料存档。

经销商也须侦查、评估和了解客户和交易所引起的洗黑钱和恐怖主义融资的风险；实行内部政策、程序和管制条例，降低罪案风险。

发言人说，除了已注册的经销商，律政部也主动通过执法活动找出没有注册的经销商，包括在电子平台进行交易者。

针对违例的经销商，当局有一系列不同的处分，包括发出警告信、销案罚款，严重者则会被控上法庭。“任何人在宝石和贵金属法令下被定罪，可被判高达10万元的罚款，或长达三年监禁。”

律政部定期与业者接洽 并提供洗钱风险相关培训

律政部也提供两个没有采取客户尽责条例或违反相关现金交易通报，而被制裁的公司案例。

首先，有一家公司在律政部执法检查时被发现未经注册就进行受管制活动。调查显示，公司在售卖金条给三名客户时，交易都涉及2万元以上的现金，但却没有采取客户尽责条例，也没有提交现金交易报告给商业事务局。这家公司最终在2021年2月因违反宝石和贵金属法令而被罚款。

另一家公司也在检查中被揭发在未经注册的情况下，售卖金条和银条。这家公司在2022年8月因未经注册就进行受管制活动，而被当局罚款。

律政部发言人说，律政部定期与宝石和贵金属业者接洽，如通过对话或外展活动，同时也与领域内的主要商会合作，提供洗钱风险的相关培训。

“与此同时，律政部也定期与业者分享洗钱相关的监管需求，并鼓励他们实施足够的计划或措施来有效地应对和减少洗钱风险。这些努力有助于教育和提高经销商的相关意识，以遵守法令相关的要求。”