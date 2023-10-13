更新版莫德纳Spikevax冠病疫苗获准在本地使用

卫生科学局批准在本地使用莫德纳生产的更新版Spikevax冠病疫苗，让年龄在六个月及以上的人注射。卫生部预计这款更新版疫苗将在11月底之前运抵新加坡。

这是第二款获准在本地使用的更新版冠病疫苗，当局之前于9月12日批准了辉瑞的更新版复必泰（Comirnaty）疫苗。

更新版的Spikevax疫苗与原版疫苗的运作原理一样，是专门针对奥密克戎XBB.1.5变种毒株的单价疫苗，确保疫苗能对现有的奥密克戎毒株有效。卫生科学局指出，更新版疫苗的质量、安全和效能都与原版疫苗一样，预计会保留相同的效益和风险平衡。

在审查更新版疫苗时，当局参考了之前版本的Spikevax疫苗所积累的大量数据，以及更新版疫苗可以增强对主要传播的奥密克戎毒株如XBB.1.5、EG.5和BA.2.86的免疫反应的数据 。 由于证据完整，加上药物咨询委员会和传染病专家小组的支持，当局认为足以支持批注Spikevax疫苗。

卫生科学局强调，随着冠病病毒不断变种和出现新毒株，定期更新疫苗以确保效能是必要的。这包括修改疫苗内的病毒毒株、抗原或编码序列，这同更新流感疫苗的做法相似。与在本地注册其他疫苗和药物的情况一样，当局将积极监测和审查疫苗的效能和安全，确保其益处大于已知风险。

卫生部星期五（10月13日）答复媒体询问说，冠病疫苗专家团正在审查新版疫苗的数据，之后将针对哪些群体适合接种提出建议。

根据莫德纳早前发出的文告，临床试验数据显示，更新版的疫苗能使人体对EG.5、FL.1.5.1和称为“皮罗拉”（Pirola）的BA.2.86等变种毒株的中和抗体，增至原本的8.7倍。

卫生部：本地发现两起感染“皮罗拉”冠病变种毒株病例

卫生部证实，截至本月9日，本地发现两起感染“皮罗拉”变种毒株的本土病例。不过根据现有的国际数据，没有证据显示这种毒株的传播性或严重性更高。

与奥密克戎BA.2毒株相比，皮罗拉多了30几个刺突蛋白的变异，因此被世界卫生组织列为“受监察的变异株”，英国、美国、丹麦、葡萄牙和泰国等相继通报发现这毒株。

根据卫生部网站的最新数据，本地10月1日至7日期间新增1万6250起冠病确诊病例，高于前一周的1万5336起，连续三周超过1万起。新住院人数也从前一周的224人增至262人。

卫生部指出，虽然目前病例有所增加，但与前几波疫情相比，感染人数较低。平均每日新增的住院病例和加护病房病例也保持在较低水平。感染人数增加可能由多种因素造成，包括免疫力减弱和其他新兴变种毒株增加。本地超过75%的确诊者感染奥密克戎XBB变种毒株的子系EG.5和HK.3。