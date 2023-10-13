涉骂护士警员 29岁中国女子视讯面控鞠躬道歉认罪

涉嫌在医院辱骂护士和警员的中国籍女子，星期五（10月13日）通过视讯面控时态度判若两人，被问及是否要选择认罪时回说“我认罪，我道歉”，同时对着镜头鞠躬。

中国籍的被告韩菲子（29岁，译音）面对六项控状，包括一项公共滋扰、两项抵触防止骚扰法令，以及三项抵触私人保安业法令的罪名。

被告被捕后还押在中央警署，星期五通过视讯出庭。被告被控后获法官批准保释，但相信因为无法找到担保人保释她，在当天傍晚被警车载离警署。

案件过堂时，控方表示已准备好就其中四项控状让被告决定是否认罪，其余两项将在法官下判时纳入考量。

蓄着一头长发、身穿黑色长袖上衣和戴着黑框眼镜的被告，面控时脸色些许憔悴。她在被问及是否选择认罪时说：“我认罪，我道歉”，同时对着镜头鞠躬。

法官问是否有意聘请律师 反问尽早认罪能否减刑

法官接着询问被告是否有意聘请律师，被告反问若不请律师，尽早认罪能否减轻刑罚，法官解释提早认罪有利于减轻罪行。被告随后通过通译员，对此表示了解。

控状显示，被告涉嫌在2023年10月3日晚上9时32分，在滨海林荫道2号的滨海舫（The Sail@Marina Bay）公寓的44楼走廊和电梯里，推搡一名保安员的肩膀并扯他的领带，还朝对方飙粗口。

另外，被告也被指在2023年10月10日凌晨约2时26分，在中央医院急诊部门大声喧闹，造成公共滋扰，过后还多次辱骂一名医护人员和一名男警员。

法官最终批准被告以1万5000元保释在外，担保人必须是新加坡公民，且保释期间得遵守包括上交护照、不得与受害者或控方证人联系等条件。

案件展期至10月25日让被告认罪。

摄影记者星期五一直守在中央警署外，一直到傍晚约6时零5分左右，被告相信无法找到担保人保释，由警车载离警署。

一般上，被拘留的被告若无法顺利找到担保人将其保释外出，便会移交给监狱部门接手。因此，被告相信会继续被还押直到有人担保，或至下次案件过堂。