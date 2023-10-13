连锁咖啡店Flash Coffee关闭本地所有门店

连锁咖啡店品牌Flash Coffee清盘并关闭本地所有11家门店，但否认网上有关“员工罢工”的传闻。食品饮料及同行业工友联合会则说，了解到有员工被拖欠薪水，并正在协助他们，员工并没有组织集体行动的计划。

社交媒体平台TikTok星期四（10月12日）疯传一段视频，显示Flash Coffee裕廊坊的分店没营业，店外贴了张告示，写着“鉴于多次延迟支付薪水，此店将无限期关闭”，以及“全岛分店的员工都应在有利的环境中工作”。

对此，Flash Coffee发言人回复《联合早报》询问时指出，员工并非罢工，而是因为公司决定关闭本地所有11家门店，因此员工无须报到。

Flash Coffee：关闭新加坡门店为专注于其他具潜力市场

发言人说，关闭新加坡门店是为了专注于其他具有潜力的市场，以打造可盈利和可持续的业务。

至于受影响的员工，公司称正积极协助他们，并说新加坡总部大多数的员工已经受邀到其他市场工作或加入区域团队。此外，公司也努力为受影响的咖啡师寻找在其他咖啡连锁店的工作机会。

根据会计与企业管制局的网站资料，这家公司目前处于“债权人自愿清盘”（In Liquidation - Creditors’ Voluntary Winding Up）的状态。

工会13日首次听说Flash Coffee员工被拖欠薪水

食品饮料及同行业工友联合会会长张爱红答复询问时指出，工会在星期五（13日）首次听说Flash Coffee的员工被拖欠薪水。她说，Flash Coffee没有加入工会。

张爱红透露，工会从网络上听闻这家公司在裕廊坊的员工正在“罢工”后，马上赶往一些分店了解情况，并与员工交谈，提供必要的支持。

她说，据员工在交谈中透露，他们在星期二（10日）被告知门店将在隔天关闭。一些员工之后参加了会议，了解到公司星期一（9日）就处于临时清盘，员工与公司的服务将在星期四终止。

“分店突然要关闭，员工还有未领取的薪水、公积金缴款，以及累积的休假日。尚未支付的包括9月75％的薪水，以及截至10月12日的薪水，也有一些休假日未结算。”

张爱红也说：“员工目前并没有打算组织集体行为。”

她说，针对受影响的员工，工会将协会他们处理与工资相关的索赔事宜，并提供就业援助。工会将继续关注情况，在必要时提供更多帮助。