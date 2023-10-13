今年首九个月 过半交通事故涉电单车

今年首九个月，涉及电单车骑士和后座乘客的事故共有2826起，比去年同期的2817起增加0.3%，占今年交通事故总数的52.9%，占致命车祸总数的47%。

新加坡警察部队在10月13日的“安全乘骑2023”（Singapore Ride Safe 2022）宣导活动后公开以上数据。

6月至9月电单车事故增近千起

电单车骑士在道路上的安全持续引起关注，交警的半年数据显示，今年涉及电单车骑士的事故截至6月有1834起，比去年同期增加5%。而在6月至9月期间，短短三个月内增加了992起。

为进一步宣导道路安全，交警于今年6月1日至9月30日开展“奖励骑士”（Reward for Riders）计划，为在路上展现出众安全骑行意识的骑士准备奖励礼包。

今年共有72名展现公路安全意识的骑士获得推荐，其中五人的安全意识最出众而获奖。他们穿戴正确保护装备，且遵守交通规则，当局在“安全乘骑2023”活动上，给他们颁发哈雷戴维森（Harley-Davidson）赞助的奖品。

这五名骑士在快速公路上为其他车辆让路，也为行人让路，并且在转换车道时提前示意，观察盲点。五人也穿戴标准的保护装备，例如受标新局认证的头盔，电单车骑行长裤和长袖外套。

受表扬骑士吁尽量穿戴标准装备

其中一名受表扬的骑士许美财（51岁，驾驶教练 ）说：“一开始被交警拦下时我很害怕，担心自己哪里违规，后来才知道是因为自己公路安全意识良好。”

他呼吁骑士只要上路就要尽量穿戴标准装备，“车有铁保护，人只能靠装备”。

活动配合全国骑士周末（National Biker’s Weekend)，由新加坡公路安全理事会、新加坡警察部队交通警察，以及陆路交通管理局联合举办。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授出席活动时强调说：“每个人都必须尽自己的一分力来确保道路安全。电单车骑士的家人、亲戚和朋友也可以提醒他们安全第一，避免任何危险的道路行为。 ”