网安局研究设立专业框架 拓领域育专才提供助力

新加坡网络安全局将研究设立网安专业人员专业框架，为发展本地网安领域和培养专才提供系统化的助力。

本地从事网安工作的人数从2016年的约4000人增至2022年的约1万2000人，增加两倍。通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪星期五（10月13日）出席网络安全奖颁奖礼致辞时说：“网络安全是一个快速发展的领域，我们正在努力确保新加坡保持领先地位。”

陈杰豪指出，随着行业壮大，对经验丰富的网安专业人员的需求预计将保持强劲。“除了加强人才储备外，我们将更加注重提高网安人才队伍的素质，即提高质量，而不仅仅是增加数量。”

他宣布，网络安全局将研究为网安专业人员建立专业框架。对于网安从业者来说，这个框架除了提升他们的职业地位外，更加系统化的发展路径和认可度也会提高网安行业的吸引力；对于机构而言，这样的框架可以促进基于技能的人才招聘、留存和发展。

多年来，当局增加大学和理工学院提供的关于网安的学位和文凭课程。如今，感兴趣的学生有超过20门课程可选择，每年培养超过900名毕业生。

陈杰豪也提到，除了高等教育机构之外，新加坡提供的网安培训及认证的数量与质量也显著上升。

“最近，新加坡启动的资讯通信科技（ICT）技能框架中，包含网安分支；还启动了指导职业发展和专业培训的运营技术网安能力框架。”

为更好地研究设立新框架，当局广泛征集各领域意见，其中包括来自行业、专业团体，以及学术界的相关人士。新框架也将参考现有的技能框架以及其他国家的网安相关计划。

2023年网络安全奖 表彰完善网安生态系统个人公司

资讯通信专才协会星期五在来福士城会展中心举办2023年网络安全奖颁奖晚宴，表彰今年对本地和周边地区的网安生态系统做出杰出贡献的个人和公司。

2023年网络安全奖分为多个不同组别，包括专业人士组、学生组、跨国公司组、中小企业组等。共有八名获奖者从39名提名者中脱颖而出，夺得殊荣。

作为跨国公司组获奖企业之一，国际科技公司思科（Cisco）与新加坡政府部门，以及本地各个教育学府在网安方面有多项合作。

思科亚细安地区安全销售部网络安全总监符元发受访时说：“网络安全是一个快速更新的领域，变化很快也很密集。我们正在与新加坡国立大学合作研发新的安全算法，来检测识别新型网络威胁。”

符元发说，建立网安专业人才储备最好从培养年轻学生的兴趣和基础概念入手，例如思科定期在理工学院和初级学院举办网安相关工作坊，用情景教学鼓励学生多思考网安议题。

同为获奖者的网安及科技方案供应公司Athena Dynamics总裁苏利民说：“虽然中小企业有时受限于平台规模与资源，但重视网络安全、提升这方面的技能，能够让他们更好地抵御网安风险。”