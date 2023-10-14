新美拟合作加强人工智能治理与研究

新加坡和美国计划设立人工智能治理小组来推进这个领域的共同管理、加强彼此的信息交流，以及深化研究与技术合作，确保新兴科技在解决人类共同挑战的同时，不会对繁荣与安全造成伤害。

首届新美“关键新兴技术对话会”在美东时间星期四（10月12日）上午在美国首都华盛顿特区举行。

出访美国的副总理兼财政部长黄循财发表开幕词时指出，对话会的举行非常适时，因为有一波新的颠覆性技术涌现，而这些技术在加强新的发现和突破能力、帮助建设更美好未来与世界的同时，也令人不安。

例如，有了人工智能，一些人对自己的工作感到忧虑；欺诈行为和深伪技术也侵蚀了人们对数码系统的信任。此外，网络攻击的复杂化，以及人工智能和生物科技运用于军事也引发许多道德问题，或许会让世界变得不安全。

黄循财说：“要处理这些问题，我们就须建立起正确的标准与治理框架。这是一个复杂的问题，没有任何国家能够独力解决，只有通过共同努力，凭借集体的智慧与经验，才有希望一起取得成功。”

他表示喜见新美启动关键新兴技术对话，因为新加坡的经济规模虽然远比美国小，但双方紧密的经济联系，在创新方面也发挥着互补作用。他说，新加坡虽不像美国那样拥有处于科技前沿的众多企业与大学，但在创新价值链中仍发挥着作用。

“因为我们的规模比较小，可以迅速行动，灵活敏捷地在经济和社会中采纳和发展科技解决方案。我们也可以帮助在一些特定领域形成共识。”

黄循财：新美认为须有开放、可及且安全技术生态系统

黄循财强调，新加坡和美国在关键新兴技术领域是志同道合的伙伴，一致认为只有构建开放、可及且安全的技术生态系统，才能真正利用技术来解决这个时代紧迫的全球问题。

这场对话也将把新美合作推向新的高点，加强并推进在各个领域的双边合作，并且有潜力为关键新兴技术形成更广泛的共识。

黄循财建议，新美首先应该加速对新兴技术的采纳，集中示范如何正面运用这些科技，加强人们的信心与信任；其次，应努力创建能够在推进技术和创新的同时，也能维护安全性的科技生态系统，以及与私企密切合作，保障消费者和其他方的利益；第三，应确保新美合作可为其他国家搭建桥梁，因为只有吸引观点相似的国家来组成一个包容的团体，才能将成功的概率最大化。

代表我国担任对话会联合主席的是通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明和外交部长维文医生。美方则由总统国家安全事务助理沙利文和代表国务卿布林肯的关键与新兴技术副特使森特（Seth Center）。布林肯因为出访以色列而缺席。

对话会确立科技供应链国防创新等六大重点领域

我国通讯及新闻部在对话会结束后发文告，对两国人工智能监理机构顺利完成条例比对分析、实现互相操作能力表示欢迎，并期待双方在人工智能安全方面增进合作与交流。

对话会确立了六大重点领域，除了人工智能，还有数码经济与数据管理、生物科技、关键基础设施与科技供应链、国防创新合作，以及量子信息科学与技术。

双方在联合声明中承诺，会针对这六个领域的机遇与挑战进行坦诚和持续的交流，在保持长期开放投资承诺的同时，也针对如何应对风险、增强经济坚韧度和建立可信赖技术生态系统的方法进行交流。

下一次的新美关键新兴技术对话会定明年在我国举行。