新美商界代表吁合作推出 AI监管框架与国际标准

参加人工智能安全与创新商务圆桌讨论会的新美商界代表，呼吁各方在监管、国际标准，以及确保数据流安全可信赖方面，展开包容且具代表性的合作。

他们也一致肯定国际合作对于减少人工智能治理框架与标准的碎片化，以及增强各方相互操作能力的重要。

配合首届新美“关键新兴技术对话会”在美国首府华盛顿召开，来自七家新加坡科技企业和六家美国企业的业界代表参加当地时间星期四（10月12日）举行的商务圆桌会议，探讨人工智能在现实应用中的机遇与挑战。

会议由主管智慧国计划及网络安全事务的通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，以及美国商务部副部长格雷夫斯（Don Graves）联合主持。

与会者肯定了信任与安全（Trust and Safety）在帮助企业和人们自信地运用人工智能科技方面扮演的重要角色，包括政府和私人企业组成伙伴关系，开发人工智能运用与保障方面的框架与工具。

我国通讯及新闻部同日发文告指出，与会的新方和美方代表，都对上述领域进行更密切合作的计划表示欢迎。“双方的参与者也同意，进一步探讨跨公私领域交流与合作的机会。”

本地商界代表有AI Verify基金会、Grab、金融科技公司Nium、新科工程、AvePoint、CorgiAI和Resaro.ai。这七家新加坡企业在会上，通过人工智能创新与运用的实际经验，讲述我国在公私领域合作治理人工智能的策略。

美方的代表则是亚马逊、谷歌、IBM、脸书母公司Meta、OpenAI，以及数据分析公司Splunk。