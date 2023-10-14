新美考虑多项太空领域合作 地球观测是重点

地球观测是新加坡和美国太空领域双边合作的重点对象，两国将考虑在空气质量研究、火点与烟霾的探测与评估，以及利用小型人造卫星观测地球等方面，开展联合项目。

新美两国的太空事务机构星期二（10月10日）在美国首府华盛顿特区举行首次双边太空对话。对话中讨论的项目还包括利用人造卫星来更好地了解气候变化和环境、为自然灾害做准备和应对，以及改善自然资源的利用。

我国航天科技与产业发展办事处和美国太空事务办公室在对话结束后发布联合声明强调，新美两国代表团对于在太空相关领域加强合作的潜力表示了肯定。

应用卫星遥感和通信技术 确保海事安全和保护海洋

声明也指出，两国合作的项目可以包括在海事领域应用卫星遥感和卫星通信技术，确保海事安全和保护海洋环境，以及推动数码化和减碳解决方案的开发。

另一个合作方向是在航空领域。通过在海上和偏远地区提供卫星语音和数据通信能力，可以提升航空交通管理的安全和效率。声明也说：“卫星数据通讯对未来的航空运营会变得越来越重要。”

新美两国也重申对推动外太空环境可持续的共同努力，以及指出要解决不断增加的太空轨道碎片问题。

新加坡在太空领域起步较晚，首个本土开发的人造卫星X-SAT在2011年升空，迄今通过合作伙伴发射的卫星超过30个。

随着我国进一步推动本地太空业发展，新加坡已在2022年3月加入美国等发起的《阿耳忒弥斯协定》（Artemis Accords），与世界各国合作，以和平、安全、负责任与可持续方式发展太空行业。

除了官方机构，两国与太空相关的商业机构也举行了圆桌讨论，以了解新美如何推动各自的商用太空部门展开合作，参与者来自两国的20多家私营太空企业和研究机构。