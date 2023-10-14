黄循财与美政府高官会面 讨论多方面课题

在美国首都华盛顿访问的副总理兼财政部长黄循财，在当地时间星期四（10月12日）与多名美国政府高官会晤，就双边合作领域及地缘政治发展等课题进行了讨论。

黄循财同日在社交媒体贴出他分别与美国白宫国家安全顾问沙利文和副财政部长阿德耶莫（Wally Adeyemo）会晤的照片。

他说，新加坡和美国在诸多领域有着共同的战略利益，两国之间的合作也为美国参与本区域事务，尤其是新兴领域，提供了参考。

“我今天与国家安全顾问沙利文讨论了双边的实质合作项目。我们在洁净能源、太空，以及数码与科技解决方案方面有很多合作的空间。我们也针对全球前景和地缘政治发展交换意见。”

他也表示，去年与阿德耶莫交谈之后，很高兴这回能够再见面。“我们就加强国际金融机构，以及两国之间合作领域，交换了看法。”

黄循财将在当地时间星期五（13日）下午，到华盛顿战略与国际问题研究中心参加一场对话会。