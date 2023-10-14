未来三个月拥车证总配额增13％ 中小型车组增22％

为应付预计增加的需求，缓和拥车证成价的涨势，未来三个月将会有更多拥车证提前回流到市场供投标，中小型汽车和商用车的拥车证配额增幅最显著，分别增加近22％和35％。

陆路交通管理局星期五（10月13日）公布今年11月至明年1月的拥车证配额，接下来三个月可供投标的拥车证共计1万2774张，比8月至10月多1455张，或近13％。

陆交局今年5月宣布，会从未来三四年因不能再延长拥车证而须注销的旧车中，提前拨出约6000张拥车证回流市场，以缓和拥车证供应的波动。

考虑到车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）调整，加上本周末举行THE CAR EXPO汽车展销会，料会推高市场对新车的需求，陆交局将在未来三个月提供更多拥车证供市场投标。

应付大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证供应将增加882张，达4967张。陆交局说，这比目前多了22％，与去年同期相比，更是激增了八成。这是因为陆交局让1570张须注销的旧车拥车证提前回流市场。当局刚于9月底宣布，本月为A组提供多300张拥车证，增幅近24％。

大型及豪华车组（B组）配额增加121张（4.3%），共2937张；一般用于注册B组车款的公开组（E组）配额也增加64张（8.2％），共841张。

货车和巴士组（C组）拥车证配额共有924张，增加240张（35％）。电单车组（D组）配额增加148张（5％），共3105张。

A组B组及C组配额明年料继续增加

陆交局说，A组、B组和C组的拥车证配额预计明年还会继续增加，D组配额则预计跟今年不相上下。

政府日前宣布，VES明年开始调整回扣额，排放量较低的A2级车辆税务回扣将从1万5000元锐减至5000元。这会促使更多潜在买家赶在新措施生效前进场，车商也会设法清掉手头的存货，进而加剧拥车证成价攀升的压力。

在本月首轮投标活动中，E组成价飙升至15万2000元的历来最高价位。

下一轮拥车证公开投标活动将在11月6日举行。

本周末汽车展销会推高新订单

平行入口商Vincar商业总监黄耀民认为，A组配额接连增加，将使这一车组本月至明年1月的供应稳定下来，成价近期料不会再攀新高。

“这可能会使买气和下一轮拥车证投标冷静下来，预计本周末的汽车展销会还会带来一些新订单，不过相信新配额是够多的，能帮车商更好地过渡到新的VES。”

代理日产汽车的陈唱父子公司总经理林建忠说：“A组和C组配额增加，发出了相当明确的信息，就是会有越来越多拥车证给市场投标，减轻成价攀升的压力。买家和车商在竞标时都应该会更谨慎。”

至于B组和E组，他指出，这两组的配额增幅很小，可能无法真正缓和成价增加的压力，接下来的走势就要看市场是否认为这样的价格值得进场。