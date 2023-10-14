黄循财：新加坡报章必须反映本地立场与社会

绝大多数每天阅读本地华文报章的新加坡人，都不会觉得美国《华盛顿邮报》对华文报立场亲中国的描述是准确的，因为人们自己能看到报纸上有关中国的报道广泛，也刊登许多批评中国做法的文章。

在访美最后一站华盛顿特区参加智库战略与国际研究中心（CSIS）对话会的我国副总理兼财政部长黄循财，在当地时间星期五（10月13日）下午回应对话会主持人江史东（Christopher Johnstone）的提问时，谈到新加坡政府如何看待中国对新加坡的影响，以及政府如何应对虚假陈述。

《华邮》今年7月刊登长文，指《联合早报》立场偏向中国，并称《早报》“日常性地呼应北京一些最刺耳的假话”。

黄循财指出，《早报》已经强有力地反驳了《华邮》的描述，捍卫了报章的编辑立场。他也强调新加坡的报纸必须反映新加坡的观点，反映本地社会。“我们的报纸不能成为《华邮》，我们也同样不会要求《华邮》变得像一份新加坡的报纸。”

黄循财：新加坡人已形成身份认同

黄循财说，新加坡是一个小型、开放且多元化的社会，有多元种族与文化。本地绝大部分人口是华裔，与中国有着血缘上的联系，但随着时间推移，人们已经形成了自己的新加坡身份认同，价值观和视角也同在中国大陆的华人非常不一样。

他说，新加坡很容易受到来自其他地方的影响，对此非常警惕。“从政府的角度来说，我们不断地与民众接触，教育他们并说明我们的国家利益，以及强调政府做出的某些决定不是因为选边站或受外部影响，而是基于国家自身的利益。”

黄循财也指出，新加坡人在新闻和娱乐方面，接触的大部分是来自美国和英国的英文内容。西方媒体对新加坡有不少批评，强调我国体制的不足之处，以及要求新加坡更倾向西方的自由理念。

他说：“我们非常清楚小国很容易受到各方面的影响，但最终的重点是，我们的国家虽然小，但有自己的立场，我们做自己的选择。最终决定国家未来的是新加坡人，而不是中国或者西方。”