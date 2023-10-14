不同类别电子垃圾 未来或可投入同一回收箱

全国电子和电气废物管理系统推行两年多，至今仍有许多公众无法分辨哪些物品不该投入电子垃圾回收箱里，回收箱收到的物品中，约三成不符合规定。当局和业者正在探讨简化程序，让公众往后可把所有电子垃圾都统一投入同一个箱子里。

在本地，电子垃圾分为受管制和不受管制两类。在这项全国计划下设置的约550个电子垃圾回收箱，只收取受管制电子垃圾，即打印机、电脑、手机、机顶盒等资讯通信科技产品，以及家用电池和灯泡。

计划自2021年7月落实以来，获国家环境局委任，负责回收受管制电子垃圾的业者欧绿保集团（ALBA Group）通过回收箱，以及与市镇理事会合作为居民清除大型家电等不同渠道，至今共收取了超过1万2000公吨的电子垃圾。

欧绿保集团（电子废物）总经理克里斯（Fons Krist）星期六（10月14日），在国际电子垃圾日活动上接受《联合早报》访问时说，通过回收箱收到的物品，约三成属于不受管制电子垃圾，例如烤箱、吹风机、吸尘机和电动玩具。

“我们意识到公众可能难以分辨哪些物品可以放入回收箱内，所以正在寻找解决方案，看是否能把所有的电子垃圾都放入同一个回收箱。一切还在讨论中，尚无定案。”

他说，这意味着他们必须在后端进行分类，把受管制和不受管制的电子垃圾分开。

购买新大型家电 可要求零售商把旧家电免费收走再循环

国际电子垃圾日活动由环境局和欧绿保联办，是“清洁与绿化新加坡”嘉年华的其中一项周边活动。一年一度的嘉年华将于11月4日举行。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士为活动致辞时说，根据环境局今年进行的一项有关“制造商延伸责任”的调查，较少公众知道可以在购买新的大型家电时，要求零售商把旧家电免费收走，送去再循环。

为了多管齐下提高电子垃圾的再循环率，她说，环境局会与欧绿保合作加强宣导，让消费者知道有这个回收选项。

配合国际电子垃圾日，有40所小学、中学和初级学院参加了今年8月举行的电子垃圾收集比赛，一个月内共收取3143公斤的电子垃圾，其中659公斤来自第一名的裕峰中学（Crest Secondary School）。

裕峰中学创新社负责教师林瑞发（65岁）说，自五年前起，社团成员就开始回收电子垃圾，利用部件升级再造。为了这次比赛，校方在早会上向学生传递有关电子垃圾的信息，例如可从电子产品中回收宝贵的金属等。师生都很积极，把家中不要的电子产品带来。

多所学校、基层组织、非政府机构和企业等，在过去一年里共主办了超过400场跟清洁与绿化有关的活动，包括讲座、工作坊和实地参观等。