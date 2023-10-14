涉向航班和游轮虚报炸弹威胁 两男被控上法庭

两名男子分别向酷航航班和名胜世界游轮做出虚假炸弹威胁，被警方逮捕后控上法庭。

新加坡警察部队星期六（10月14日）凌晨发文告说，一名30岁男子星期四（12日）因涉及一起虚假炸弹威胁案件被捕，另一名39岁男子则在星期五（13日）涉嫌传播威胁性虚假信息而落网。

涉案的30岁男子是星期四在酷航班机上被捕的澳大利亚籍乘客弗朗西斯（Hawkins Kevin Francis）。他星期六在联合国（反恐怖主义措施）条例和东京公约（修正）法案下，因虚报恐怖威胁的罪名被控上法庭。

根据控状，被告12日下午约4时30分在班机上向一名空服员用英语说“我有炸弹”，也用英语重复向另一名空服员说了“炸弹”一词。

《联合早报》早前报道，原定从新加坡飞往珀斯的酷航TR16航班，星期四下午4时11分起飞后，因接到炸弹威胁折返新加坡，于傍晚6时26分着陆樟宜机场。

当时，客机在空军出动两架战斗机护航下着陆。警方调查后证实是虚惊一场。

警方在文告中说，初步调查显示，涉案被捕的澳洲籍男乘客在飞行过程中谎称自己有炸弹，导致班机折返新加坡。飞机在安全降落后，机场警署和警察部队特别行动指挥处K9警犬组也出动进行调查。

一系列的安检措施导致客机上362名乘客和九名空服人员的行程延误超过五个小时，班机最终在当晚11时41分飞往珀斯。

谎称游轮有炸弹 39岁男子三小时内被捕

在另一起案件中，警方星期五下午4时零3分接到通报，指一艘停泊在滨海湾游轮中心的游轮上有炸弹。警方、移民与关卡局和保安人员随后对游轮展开调查，最终证实是虚惊一场。事件导致登船程序延误两个小时，预计4000名乘客受影响。

经过调查，中央警署警员在接到炸弹威胁的三小时内，逮捕了涉案的39岁男子。涉案男子梁辉锦（音译）星期六在抵触刑事法典第268A条文，涉嫌散播威胁性虚假信息的罪名下被控上法庭。

根据控状，被告在13日下午约2时26分向名胜世界邮轮的客服传达信息，指游轮上可能有造成伤害的东西或造成游轮损毁。被告在电邮中注明“名胜世界邮轮有炸弹”，也写道“请把钱还给我，否则游轮会爆炸，所有人会掉进海里”。

两名被告之后还押心理卫生学院接受心理评估，案件皆展至10月27日过堂。

警方强调，当局严厉看待所有安全威胁，并会毫不犹豫地对通过虚假威胁造成公众恐慌者采取行动。除了对公众造成不便，虚假威胁也浪费公共资源。