黄循财：希望印度太平洋经济框架可取得实质成果

新加坡希望在亚太经济合作组织峰会下月召开之前，印度太平洋经济框架可取得实质成果，并在峰会上做出相关宣布。

副总理兼财政部长黄循财于美东时间星期五（10月13日）在美国智库战略与国际研究中心的对话会上说，他希望印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity，简称IPEF）能在供应链、绿色经济和数码经济等方面取得成果。

“我们向美国朋友提出，很多时候IPEF难以在所有成员国之间取得共识，但我们可以先从新美的双边合作着手。”

他认为，新美可以为合作定下高标准，在有关合作扩大到整个区域之前，提供一个试验田。

新加坡长期以来主张美国要更多地参与亚洲，特别是参与东南亚的经济活动，而且更倾向于签署区域贸易协定。黄循财说：“我们曾经探讨过《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），但那已经覆水难收。如果可能的话，我们也希望看到市场开放和贸易自由化，但在美国当前国内政治环境下，很难讨论这些事情。”

不过他认为，人们在这些方面应该继续保持远大志向，希望局面未来会改观，仍然有望实现贸易自由化和市场开放的目标。

新加坡会率先感受到外部经济环境变化 接下来增长趋于疲弱

谈到接下来的宏观经济前景时，黄循财认为，所有国家都面对更疲弱的增长前景，而新加坡这个小型且开放、高度依赖外部需求的经济体，会最先感受到外部经济环境的变化，是“煤矿坑里的金丝雀”。

旧时没有安全探测仪器，矿工会在煤矿坑里饲养对毒气非常敏感的金丝雀，金丝雀一出状况，矿工就立即撤离，以保安全。

黄循财指出，外部环境一旦变得恶劣，新加坡马上会感受到，目前就已经感觉到疲弱增长的后果。“接下来我们希望通货膨胀上升的趋势能够缓和。”

他说，美国已经看到通胀缓和，但人们仍担心与石油价格相关的下行风险。眼下中东局势有可能造成冲击，食物供应则受到厄尔尼诺现象和其他未知因素的影响，局面也可能急转直下。

不认为中国经济发展已经见顶

在分析中国的经济发展时，黄循财指出，中国政府消除房地产泡沐是正确的决定，因为这个领域已经出现供应过剩的问题。

不过他提醒，房地产业占中国经济的二到三成，是重要的组成部分，消除泡沫会带来各种负面连锁反应。中国政府也得在推行社会保障制度的同时，让消费在经济中占更大的比重。黄循财说：“考虑到中国的规模，这个问题相当复杂。”

然而，黄循财对中国经济持续增长仍抱持信心，只是增长幅度难以预测。他不认为中国的经济发展已经见顶。