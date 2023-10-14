车展首日吸引逾2万人 但看车多买车少

拥车证成价屡创新高，到汽车展销会观望的公众比下单的多。为吸引更多顾客购车，受访车商推出促销配套刺激买气。

由新报业媒体集团举办的汽车展销会THE CAR EXPO，本周末早上10时至晚上8时，在新加坡博览中心第4B和第5展厅举行。车展首日预计吸引了超过2万名公众参与。

陆路交通管理局星期五（10月13日）公布，今年11月至明年1月，可供投标的拥车证共计1万2774张，比8月至10月多1455张，或近13％。

不过，公众康雪薇（49岁，行政人员）受访时认为，配额增加未必能应付市场需求，拥车证成价可能进一步上涨，不少消费者还是保持观望态度。

加亚斯里（55岁，自雇者）希望更多拥车证配额回流市场，能避免成价再创新高。她说：“两年前以16万元买车，同个款式现已飙至22万元。”

李科（38岁，工程师）说：“我三年前以7万元购车，目前不须要换车，只是来了解市场。近来拥车证供不应求，推高拥车证成价，即使想换车，我也未必能负担。”

她指出，政府日前宣布，车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）明年开始调整回扣额，这可能影响一些人的购车决定。

VES是根据车辆的二氧化碳和空气污染物的排放量给予税务回扣或征收附加费。回扣额调整后，排放量较低的A2级车辆税务回扣将从1万5000元锐减至5000元，A2级主要由混合动力车组成。一些车款也从B级降级到须支付1万5000元附加费的C1级。

林珍佩（48岁，营销员）在车展上以约26万元买了新车。她说：“买车是为了接送三个孩子上下课，也方便工作时通勤，是必须的投资。”

车商推出促销配套刺激买气

虽然接下来预计会有更多拥车证回流市场，但万事达高级营销经理钟伟汶对拥车证成价下降及车展销售并不乐观。

“车展首日难以评估买气，不少公众考虑到消费税从明年起将调高至9％等因素，需要更多时间考虑是否买车。”

钟伟汶指出，A2级车的回扣额明年起下调，属于这个级别的Mazda 3 M-Hybrid Sedan，原价16万元起，车展上的促销价为14万元起。

本田代理商嘉摩哆发言人说，一些公众为了享有更多的VES回扣，可能赶在年底前买车。

“我们没有特别为A2级的车做促销，所有类型的车在本次车展都享有7500元优惠。即使VES优惠额明年起调整，我们也不会采取‘清货’模式，因为这些车预计到了明年还有需求。”

发言人指出，近几轮的拥车证投标都难以揣摩，即使有更多拥车证配额回流市场，但下一轮的成价，无论组别都可能出现居高不下的情况。

CarTimes在车展上售卖二手车。公司首席运营官吕杰明说，拥车证成价几轮连续创新高，导致更多公众转买二手车。

“与新车相比，还有八年寿命的二手车可便宜约3万元。公司的业务也包括售卖新车，但二手车的低价更吸引人，占整体业务约八成。”

吕杰明说，VES回扣额从明年起减少，加上经济不景气等因素，车商都在想办法刺激买气，包括提供促销价、推出优惠配套，如10年保证期以及更全面的汽车保修服务等。