新加坡愿与美国合作探讨全球化新模式

新加坡非常愿意同美国合作探讨全球化接下来可采取的新模式，以及更新全球秩序的规则，让它继续适用于这个时代。

在美国访问的副总理兼财政部长黄循财于美东时间星期五（10月15日）下午，在华盛顿特区参加了美国智库战略与国际研究中心的一场对话会。他在会上指出，基于规则的全球秩序让世界上的每个人受益，但现在有更多人对它存有的缺陷感到担忧。

“我们越来越多地听到人们说担心全球秩序存在缺陷，认为它不能充分解决国家安全和供应链坚韧性等问题，对这个体系的批评也日益增加。”

黄循财指出，基于规则的全球秩序是在美国的领导下所塑造，新加坡作为美国的伙伴，非常愿意与它合作探讨全球化的可能新模式，同时让全球秩序的规则与时俱进。

在谈到新加坡和美国的外交关系时，他说，美国在亚太地区已将近80年，有着许多战略利益和朋友。“我们都希望你们继续积极且持续参与这个地区的事务，不是一两年，也不限于下一届政府的任期，而是未来80年或更久。”

望与美在国防合作基础上扩大其他领域合作

黄循财强调，新加坡希望继续与美国发展双边合作关系，并且在国防合作这个重要支柱的基础上，扩大在其他领域的合作。“我要释放的信息是，新加坡几十年来一直都是美国积极可靠的伙伴，拿出了具体的行动，而且将继续尽一切可能，在未来几年内进一步加强这一伙伴关系。”

有与会者问，新加坡会否在发生战争时继续允许美军使用新加坡的设施。对此，黄循财重申，新加坡不是美国的盟友，但是它唯一的“重要安全合作伙伴”，合作方式包括允许美军使用新加坡的港口和基地，以及提供后勤支援。

他指出，这些都是和平时期的安排，对新加坡和美国来说，是双赢的局面。不过，如果出现其他状况，新加坡就要仔细考虑，怎么做才符合新加坡的利益。

“我们的出发点，必须是不能让亚洲发生冲突或者战争。”

黄循财应一名与会者要求而谈到这次出访的收获时说，美国政府反复强调，不希望新加坡被迫选边站。“他们了解新加坡和东南亚国家的观点。因此，与美国保持密切关系，不意味着我们必须疏远和排除同包括中国在内的其他国家的接触。”

他也希望，东南亚和新加坡能保持这个地区的开放包容，除了同美国接触，也让中国、欧盟和其他大国都参与本区域。

黄循财：世界处于动荡之际 扩大共同点更能实现稳定

“在世界变得越来越不确定和动荡之际，扩大共同点能够最大限度地增加实现稳定和共同繁荣的机会。这是我的观点，也是这次访问的主要收获。”

这场长达一小时的对话会以线上线下混合的方式进行，到场出席的50人包括美国智库成员、学者、官员以及媒体代表。这也是黄循财结束11天访美行程前的最后一个公开活动。