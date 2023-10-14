哈莉玛鼓励马来回教社群相互扶持 促社会进步

上月卸任的前总统哈莉玛提醒，在全球贫富差距拉大、种族和宗教冲突愈发频繁之际，我国强化社会凝聚力至关重要。她鼓励马来及回教社群相互扶持，为我国社会进步作出贡献。

来自36个马来及回教社区团体的约600人，星期六（10月14日）出席在丽思卡尔顿美年酒店（Ritz-Carlton Millenia）举行的午餐会，向哈莉玛致敬。

哈莉玛致辞时指出，我国不缺乏以家庭为中心、为个人或家庭提供支持的计划，但家庭也应更主动地求助。不论是应对逃学、问题青少年，还是有虐待倾向的家庭成员，第一步必须是家庭主动寻求帮助。

回顾从政生涯 哈莉玛：须开发出自己的“模板”

回顾从政生涯时，哈莉玛说，作为我国首位女总统以及47年以来的首位马来族及回教徒总统，“你当然有普通的‘模板’（template），却没有一个自己的‘模板’。所以你得在成长过程中，开发出自己的‘模板’”。

哈莉玛也感谢夫婿穆罕默德这些年来的支持。谈及丈夫，哈莉玛一度哽咽：“他是第一位女总统的夫婿，也没有‘模板’，这对他来说极具挑战。” 这时，坐在台下的穆罕默德为哈莉玛送上一个飞吻，现场响起热烈的掌声。

哈莉玛透露，卸任后除了与家人共享天伦，也将继续支持她关心的慈善事业。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期六出席午餐会之前接受媒体采访时指出，哈莉玛担任总统期间努力为弱势群体发声，也鼓励各族群之间增进了解、促进种族和谐。

他说，哈莉玛不仅关心本地事务，还活跃于国际舞台，希望她的经历能激励新加坡青年回馈社会。