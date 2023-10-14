体校14岁学生计时赛后送院不治 羽毛球教练被解雇

新加坡体育学校已完成对14岁学生运动员在体能计时赛后送院不治的调查，这名学生的羽毛球教练在训练后并没有查问学生是否还感到不适，就离开了跑道。这不符合体校的安全程序，教练已被解雇，体校正在检讨和加强现有的安全程序。

一名就读于体校羽毛球学院的学生运动员星期三（10月11日）去世。他于10月5日在校内完成400米体能计时赛后，因感到不适被送院接受治疗。

根据体校星期六（14日）发布的声明，14岁的普拉纳夫（Pranav Madhaik）在10月5日傍晚6时26分左右完成400米体能计时赛。这类计时赛是学生运动员的训练项目之一。

普拉纳夫在跑完后，告诉羽毛球教练他感到不舒服，教练让他先到一旁休息。普拉纳夫之前曾申诉不舒服，但休息后就无大碍。

他在跑道起跑点附近休息，教练在查看手机上的计时赛数据，随后就离开跑道去向其他学生运动员交代比赛事宜，没有注意到普拉纳夫仍在起跑点附近休息。教练之后也离开了学校。

当普拉纳夫休息时，他曾与两组学生运动员互动，几个人也上前和他交谈，但没有发现他有任何异样。第二组学生运动员在约6时35分与他交谈。

到了6时40分左右，一名田径教练看到普拉纳夫，于是上前和他谈话。教练让另一名学生运动员拿水给他，普拉纳夫喝了后，要求同学再拿多一杯冷水。

教练后来注意到就算在其他学生帮助下，普拉纳夫站起来时仍有困难，于是在6时45分通知附近宿舍的职员。他们随后在6时50分拨电叫救护车，宿舍职员在三分钟后通知普拉纳夫的父母。

救护车在约7时零2分抵达，羽毛球教练后来也赶来，陪普拉纳夫到国大医院。普拉纳夫入住医院后接受治疗，不幸在11日不治身亡，死因是先天性冠状血管畸形导致心脏骤停。

体校在声明中说，经过调查，羽毛球教练应该在离开跑道前先检查学生的情况，他在结束训练前也没有遵守学校的安全程序进行点名，确保所有人都在。

校方严厉看待此事，并已解雇这名教练。学校正在检讨和加强所有安全程序，并向教职员强调遵守程序的重要。

体校已在星期五（13日）傍晚告知死者父母上述调查经过，目前正全力协助他们。

卫生部驳斥死因与打疫苗有关

另外，针对有谣传称普拉纳夫的死因与接种冠病疫苗有关，卫生部星期六晚间答复询问时驳斥这个说法。根据卫生部的接种记录，他上一次接种辉瑞／复必泰疫苗是在超过18个月前。

卫生部指出，每天有约60人中风或心脏病暴发。不论是否接种冠病疫苗，把这两者混为一谈，是非常不负责任的。对一个未接种疫苗的人来说，因染上冠病导致重症的风险，比接种的风险大。