拆二战未爆炸弹 警方首用无人机测绘地图

武吉知马路上段工地拆除二战未爆弹，警方从接获通报、统筹协调疏散方案，到顺利完成行动，仅用了六天。为了在短时间内鸟瞰全局、部署资源，警方首次使用无人机测绘技术构建二维地图，以了解最新地貌。

9月20日，公寓项目秘林嘉园（The Myst）的建筑工地，挖掘出二战时期遗留的一枚100公斤炸弹。警方接到报案后赶赴工地了解情况，并立刻通知了新加坡武装部队军火拆爆组前往鉴定。经研判，炸弹无法安全转移，当局于是启动就地处置炸弹的方案。

裕廊警署署长陈劲瑞助理警察总监是这场行动的指挥官。他接受《联合早报》采访时坦言，短时间内集结不同机构和大批警力，确保方圆200米超过4000人有序疏散，再回归如常，是一项兼具挑战和压力的任务。

“这绝非一般可花上几周或几个月部署的警方行动所能比拟的，细节繁琐、规模比一般大、时间也相对有限。我们首先必须确保人民安全，再召集各机构制定连贯的行动计划，最后检查建筑结构和基础设施没有出现疏漏。”

发现炸弹的第四天，警方在励进中学举行两场说明会，解释引爆日的安排并答疑。陈劲瑞说，说明会举行前一日，警员其实已挨家挨户广发传单，但仍有逾四成的受影响民众未出席说明会。

“为了让大家都有所准备，根据签到名单，我们再派人上门解说，不能漏掉任何人。此外，由于事发突然，且炸弹惊现住家附近，一些人还曾拨打999求证，但这恰好也印证了反诈教育行之有效。”

这次引爆工作共动员534名警员和45名军火拆爆组人员。陈劲瑞说，换位思考一下，住家附近出现炸弹肯定让人难以置信，但经过一番解释后，居民都愿意相信警方，同时按照指示撤离住所，安排家人和宠物的去处，前后疏散时间约九小时。“这体现出警民信任的可贵。若引爆工作无预警拉长，警方也准备了后备方案，还好派不上用场。”

9月26日，二战炸弹分两个阶段，在下午约12时30分和1时45分成功引爆。当时身处事故指挥处的陈劲瑞透露，他正通过电眼视察拆弹现场。“我也在封锁范围附近，切实听到了爆炸声，也感受到震动。当时感触良多，首先是惊叹炸弹的威力，同时也很庆幸各方准备充足，至少当时在可视范围内，没有建筑物倒塌和物件受损的迹象。”

由于新加坡建设局、公用事业局、新加坡能源集团、建屋发展局和陆路交通管理局仍须检查和评估引爆炸弹后工地周遭是否安全，陈劲瑞说，指挥处当下仍不敢掉以轻心，继续埋头工作直到下午5时，整体工作都基本完成时，他和团队才松了一口气。

陈劲瑞对各机构通力合作完成任务表示感谢，并指警员即使面对压力也恪尽职守。“在这场不常见的危机中，也体现社区如何团结一致，遇到问题一同解决配合，相互伸出援手。”

首次使用无人机测绘技术

警方使用无人机测绘技术，绘制二战炸弹引爆地点景物，以了解最新地貌。（新加坡警察部队提供）

内政团队无人机应急小组主管沈德明警监受访时说，警方当初策划疏散方案时，发现现有的卫星图像还未更新至工地地貌，于是使用无人机从上空捕捉了150张高清图像，之后通过数据处理，创建生成了精确的二维地图。

警方部署无人机协助警务已有两年。沈德明指出，以往类似的行动须部署警员探查地势及收集资料，“这次首次使用了无人机测绘技术，省时也更加精确，日后也会用在规划行动或分析犯罪现场上”。