民防部队推行额外措施 减少灭火行动中个人疏失

新加坡民防部队内部审查发现，多数的灭火行动都安全进行，但一些行动中出现个人疏失。为减少这种情况，民防部队开始在火灾现场采取额外措施，使灭火行动更安全。

去年12月8日，亨德申路第91座组屋一个租赁单位失火，19岁国民服役消防员吴宏泽在灭火时倒地昏迷，送院不治。

民防部队星期六（10月14日）发文告说，当局过后委任内部小组进行事后检讨，检讨结果证实，整体而言，民防部队的训令得到了系统化的教导，消防员也了解当局列出的指导原则。

尽管如此，小组提出了一些建议，包括民防部队应全面审查现场指挥官的选拔和培训。

民防部队的检讨工作包括审查了2021年1月至2022年12月期间，超过260场至少动用一支水枪的灭火行动。这是为了评估这些行动是否符合专业要求，以及民防人员在行动中的安危是否得到妥善照顾。

检讨小组进一步审查了其中61场动用两支水枪以上的火患，因为这类事件一般上挑战更大。小组之后也访问了参与上述灭火行动的近150名消防员，让他们阐述自己的经验和观察。

审查结果显示 多数灭火行动安全下进行

审查结果发现，多数灭火行动都安全地进行，但一些行动中出现个人疏失，而这在变化不断的火场不算异常。

为了减少行动中的个人疏失，民防部队已在事故现场采取额外措施。例如，规定在大型火场，须成立一个控制点，观察如何部署消防员，以及在他们进入火场前，检查他们的配备。自今年9月18日起，这个做法已扩大到小型火患现场，例如到住宅单位灭火时，也须成立控制点，以进一步保障前线人员的安全。

民防部队强调，会致力确保旗下人员的安全，并将继续为吴宏泽上士的家属提供协助。

民防部队星期六也公开民防部队总监叶伟德致给全体民防人员的信函，内容大部分是上述文告提及的调查结果，以及事后检讨和审查的结论。

叶伟德在信末这么说：“我们正努力重建公众，以及那些将孩子送到民防部队服役的家庭的信任和信心，我请求大家给予我们支持。”

他也鼓励民防人员，每天在拯救生命时，继续展现自己的决心、专业精神和坚定的奉献精神。