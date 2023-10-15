为噪音抽烟起纠纷 两女持“武器”对峙

因噪音、抽烟等事情起纠纷，“铁锤嫂”和“铁棍姐”手持“武器”对峙，被人拍下视频放上网疯传，还惊动警方到场。

有网民近日在脸书群组上载两段视频，显示组屋单位内外的两人，正隔着一扇门互相争执，门外的女子多次高喊道：“我叫你出来。”

其中一段视频画面，录下了门外女子拍打单位内居民的手机，另一段则显示，单位内女居民右手拿着一个铁锤，门外的女子则手持约一米长的金属棍拍打铁门。

记者辗转联系上涉及纠纷的这对邻居，她们住在马林百列一带马林台第53座组屋。涉事的家庭主妇傅淑芬（56岁）受访时透露，其中一次纠纷发生在今年1月13日，当天她用铁锤在家中墙上钉钉子，敲了几下后，女邻居就找上门。

“对方拿铁棍在门外大喊大叫，闹了大约20分钟后，直到警察上门才收场。”

傅淑芬说，她是为了把儿子的毕业照和一些杂物分开挂放，才在墙壁打钉，没想到邻居竟气冲冲地找上门。

对此，邻居贾函（27岁，家庭主妇）却告诉记者，几声巨响就把她刚出生两周的儿子吓坏。她说：“当天我听见响声后，就想找邻居谈，过去看见她手上拿着锤子，于是才回家找东西自卫。”

警方受询时证实接获报案，一名27岁女子正协助调查1月13日的事件。事件中无人受伤。

完整报道，请翻阅2023年10月15日的《新明日报》。