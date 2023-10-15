女青年偶感乏力 仍想为环境发声

“地球不需要人类拯救，需要拯救的是人类自己。”

24岁的科马尔（Komal）毕业于新加坡国立大学环境学系。原以为修读环境学，就能掌握避免地球受摧残的知识与技能，但大学课堂让她深刻地体悟到，环境课题十分复杂，个人的绵薄之力无法改变体制。

“环境破坏迫在眉睫，我想做出改变，却不知从何开始，挫败感油然而生。”

2019年6月，科马尔在一场气候工作坊上道出憋在心里的无奈，这才发现在场的青年也感同身受，有话想说。于是她提议在芳林公园演说角落举行气候集会，让更多人听见青年的声音。

“有人捧腹大笑，大概觉得我疯了，但也有人支持我的想法。”

三个月后，9月21日，科马尔与10多名同行人士顺利举办首场气候集会。

2019年9月21日，2000多人在芳林公园演说角落躺地“装死”，呼吁拯救地球。（关俊威摄）

在新加坡的政治环境，“运动分子”容易被贴上负面标签，科马尔曾担心主办气候集会的经历可能影响就业机会。不过，她毕业后还是顺利加入一家公共交通公司，推行可持续发展。

“我起初犹豫是否在履历填写或在面试时提起举办过气候集会的经历，因为担心被雇主排斥。事实证明，举办集提升了我的组织能力，更具竞争力。”

气候变化是科学课题，也是社会议题。气候变化会否加剧社会不平等？边缘化群体能否获得保障？科马尔寻求这些问题的答案，总有感到疲惫的时候。

“我必须照顾身心健康，才能继续发声。我卸下气候集会主办方一职，今年9月以公众的身份，参与第二届气候集会，从其他热衷保育的青年身上找到了前进的力量。”

第二届新加坡气候集会于2023年9月23日举行，超过1400人参与。（关俊威摄）

科马尔认为，地球自古以来不少发生巨大环境变化，每次都能自行复原。

“因为不想灭亡，人类积极缓解气候变化。如果真为下一代着想，就应该改变社会现有的运行模式，包括调整自己的生活习惯。”