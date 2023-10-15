食物银行：通胀影响捐赠 社会需求增加供应减半挑战大

通货膨胀问题导致生活费上涨，个人和企业因此须勒紧裤腰带，投入慈善机构的资源有所减少。新加坡食物银行疫情后所得到的实物和现金捐赠相比疫情期间减半，未来困难重重，必须与各方合作，确保资源不浪费。

新加坡食物银行（Food Bank Singapore）的联合创办人黄玮婷星期六（10月14日）接受《联合早报》访问时说，在2020年至2021年疫情期间，食物银行得到的实物和现金捐赠达到顶峰，但资源需求也随之激增。“我们在2020年获得1600吨的食物捐赠，但这在2022年疫情后已减半，回到了疫情前的数字。目前的困难之处在于，需求增加了，但供应不变。”

黄玮婷指出，过去12个月，捐赠减少因通胀问题加剧，食物银行和其他企业的成本也上升，一些企业可能因此选择把慈善工作或社会责任摆在次要地位。她坦言，这是食物银行在未来几年中必须应对的问题。

“这将是一个持续的课题，因为现在不再是有很多金钱和食物捐赠的黄金期，因此我们着眼于利用科技，以及与政府机构合作，每一公斤粮食和所花费的每一分钱都不能浪费。”

探讨与慈善机构合作 食物银行考虑不再派发食物包

本地不乏派发食物的慈善机构，黄玮婷说，食物银行过去一两年正在探讨如何与其他慈善机构更紧密地合作，确保不重复派发同样的资源，并考虑不再派发食物包。

“食物派发在接下来的日子必须有所突破。”她还提到，食物银行通常通过合作的网络向个人提供帮助，但她近期收到不少个人亲自电邮求助，其中不少是年轻家庭，表明一些人生活艰难。

配合10月16日世界粮食日，食物银行星期六在班丹蓄水池首次举行“零饥饿徒步”活动（Zero Hunger Walk），结合了社区参与、体能活动及企业支持，以此提高人们对粮食不安全和浪费的意识。食物银行定下了5万元的筹款目标来资助各项活动，在这次活动中共筹集约4万5000元。

这次的徒步活动共有432人参与，包括家庭、企业团队及学生等。

杜家维（42岁，财务总监）和陈漫凤（38岁，家庭主妇）夫妇携七岁的儿子杜诺勋和三岁的女儿杜宣颖参加徒步。陈漫凤说，这是一家人首次参与慈善徒步。“我们希望教导孩子，虽然他们不缺食物，但有些人三餐不温饱，自己的钱可以用来帮助他人。”