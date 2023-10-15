宗乡总会办展览活动 “听看闻尝触”介绍南洋咖啡文化

新加坡宗乡会馆联合总会首次主办“新加坡，我们的家园”体验系列活动，主题为“一杯咖啡的故事”，希望从中唤起大众的集体回忆，并以咖啡文化搭建沟通平台，让各族群相互交流，增进凝聚力。

活动于星期六（10月14日）在宗乡总会一楼礼堂举行，包括南洋咖啡的分享会及展览，呈现咖啡在新加坡的历史沿革及趣味知识。此项目获口福集团支持，准备了具古早味的南洋咖啡和吐司，让人们通过 “听、看、闻、尝、触” 的方式感受独特的文化传统。活动吸引250人出席。

宗乡总会会长蔡其生致辞时说：“这次的活动是宗乡会馆联合总会的一项全新尝试，以创新的方式探索多元文化和传统。在两天的活动中通过分享会和展览引领大家更好地了解咖啡的起源、特色和发展进程，深入探讨南洋咖啡的历史和独特之处。”

咖啡业者分享本地南洋咖啡历史与传播

主办方当天也邀请新隆利咖啡粉厂执行董事黄瀚禾和口福主席兼首席执行官及宗乡总会文化委员会主任庞琳分享他们与咖啡的故事，述说南洋咖啡在新加坡的历史及重要性。

黄瀚禾受访时说，父亲自1960年代经营咖啡粉生意，自己则从上世纪80年代末接手家族生意至今，谈起咖啡情怀就会想起小时候帮忙父亲一起经营咖啡粉生意的日子，父亲做生意和教育的方式对他影响深远。

他说南洋咖啡是一种手工咖啡，每个人泡的咖啡味道未必都一样，目前他已经突破量产咖啡粉的技术，并在研制能冲泡南洋咖啡的机器，希望将来把南洋咖啡带向国际。

活动现场也有歌舞表演，包括本地经典歌曲《咖啡乌》，让出席者仿佛回到昔日时光。

郭修祥（41岁，电脑工程师）带着妻子和两个孩子来参加活动，他说想多了解新加坡的故事，如今知道平常在家喝的咖啡，原来有那么多故事。

咖啡展览于10月14日及15日上午9时至傍晚6时向公众免费开放，内容涵盖六大主题，包括：新加坡咖啡文化的起源、发展、特色、知识点、咖啡行业的机遇和趣闻。