法兰西路组屋区私烟交易猖獗 关税局突击逮一男子助查

位于劳明达一带的法兰西路（French Road），漏税香烟买卖活动猖獗。《联合早报》读者反馈，同一条街有六七人卖漏税香烟，他们大多都是年长者，为相同的幕后同伙卖烟。新加坡关税局接获通报后到该区展开突击行动，起获53条和46包漏税香烟，一名本地男子正在助查。

根据《联合早报》读者提供的线索，法兰西路一座租赁组屋和附近的咖啡店外，每天早上7时至10时，数名男子在光天化日下售卖漏税香烟给往来顾客。他们每次会将约五包漏税香烟放在塑料袋，藏进口袋，与熟客对到眼就当场交钱，再到僻静处交货。

读者说，卖漏税香烟的行为相当猖獗，已经持续了一段时日。团伙们据知利用附近的组屋单位藏货，身上只带少量漏税香烟，卖完才补货，以减低风险，他们的顾客以较年长居民为主。

记者日前到法兰西路观察情况，亲眼目睹了一场交易。当时，一名身穿灰衣牛仔裤、年约70岁的男子，不停在咖啡店、组屋底层和凉亭来回走动。在约三小时的观察中，他一直环顾四周，对陌生来客相当警觉，记者一出现，他就不断打量眼前的陌生人，甚至掉头走开，直到记者离开才又折返。

过程中，男子曾与另一人进行金钱交易，后者递过现款之后，两人就消失在镜头前，但男子不久便又独自回到组屋楼下，继续等顾客上门。

一名不愿具名的居民说，男子卖漏税香烟的活动相当猖獗，光顾他们的年长居民似乎越来越多，尽管执法单位时不时来取缔，卖漏税香烟的勾当总会在不久后卷土重来。“据我所知，他们卖的是来自印度尼西亚的漏税香烟，价格便宜一半，自然会吸引那些手头较紧、烟瘾较大的烟客。”

居民不会对卖漏税香烟活动感到陌生。受访居民告诉《联合早报》，同一条街就有六七个人卖漏税香烟，他们大多是年长者，相信来自同一幕后团伙。另一居民说，他们一般只做熟客或由熟客介绍的生意，漏税香烟可以藏在任何地方，甚至是垃圾桶旁，交货地点都是僻静的监控死角。

关税局今年上半年起获136万包漏税烟

新加坡关税局发言人答复《联合早报》询问时说，执法人员星期三（10月11日）在法兰西路展开行动，查获53条和46包漏税香烟，一名新加坡籍男子正在协助调查。“关税局会定期展开巡逻和行动，必要时也会与其他执法单位联合采取行动，以遏制这类非法活动。”

根据关税法令，拥有一包漏税香烟的初犯者将被罚款500元，若有超过一包漏税香烟或是重犯者，将面对更高刑罚。售卖漏税香烟者将被起诉。

根据关税局本月公布的数据，2023年首六个月，当局已经起获136万包漏税香烟，2022年全年起获的漏税香烟有216万包；相关违例者则多达6300人，人数直逼2022年一整年的7869人，甚至比2021年一整年的4963人还多。

关税局提醒公众，切勿沾染任何有关漏税香烟的活动。根据关税法令及消费税法令，购买、售卖、运送、储藏、持有或交易漏税物品是严重违法行为。违例者可面临高达漏税金额40倍的罚款，以及长达六年的监禁。

公众可电邮customs_intelligence@customs.gov.sg举报任何漏税行为。