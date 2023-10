善粮社庆祝20周年 1860个面包排出新标志创纪录

为庆祝成立20周年,本地慈善组织“善粮社”推出全新标志,并创下“以面包形成最大标志”的纪录。

善粮社(Food from the Heart)星期天(10月15日)在i12 Katong购物商场为新标志举行揭幕仪式,并用1860个独立包装的面包排列出7米长、1.85米宽的新标志,创下了新加坡纪录大全(Singapore Book of Records)的新纪录。揭幕式后,这些面包会捐赠给善粮社合作网络的11个福利机构。

马林百列集选区议员谢健平受邀出席活动。他致词时说,对许多人来说,享用桌上美食是再正常不过的事情,但对另一些人并非如此。因此,善粮社从20年前就开始为这些群体提供援助,并且持续至今,让有需要者不再为三餐烦恼。谢健平也是国会议长。

善粮社执行总裁李彩明在揭幕式上说:“新的标志代表了我们接下来的愿景。随着规模继续扩大,我们也希望保持单纯而简单的目标,即减少本地粮食不安全和粮食浪费的问题。”

单在2022年,善粮社推出的项目如“爱心面包”(Bread Run)“善粮小铺”(Community Shop)等计划,就有将近6万人受益。这些食品的总值约723万元。

第五家善粮小铺明年开店待批准

李彩明受访时告诉《联合早报》:“目前,我们有四家善粮小铺,我们希望明年第一季度能在忠邦开设第五家,目前正在等待当局批准开店申请。此外,我们有意在北部和东部地区额外再开设两家。”

善粮社也在揭幕式上,肯定了合作伙伴和义工们的贡献。伍修宏(53岁,律师)是其中一人,他加入“爱心面包”计划的义工行列已有20年。

伍修宏受访时说,每个星期天,他都会开车从来福士城购物中心附近的史丹福瑞士酒店(Swissotel The Stamford)和Tiong Bahru Bakery收集当日卖不完但仍可食用的面包,并将它们送到李亚妹安老院。

伍修宏说:“一晃20年,这个义工活动实际上已经成为我每周作息的一部分。每次将面包送到后,看到受益者拿到面包时展露的笑容和喜悦,也让我非常开心。”

他也鼓励身边的三名好友参与义工活动,并希望日后会有更多人能够加入。