救活心脏骤停长者 两社区急救员获表扬

洪启勇（44岁，公务员）和林洸民（42岁，机械工程师）清晨时分收到myResponder手机应用警报，得知附近有人在家中发生突发性心脏骤停。他们立即前往救援，成功救了70岁的谢姓男居民。

这两名接受过心脏复苏训练的社区先遣急救员在星期六（10月14日）第12届“心脏工程”活动颁奖礼上，从获救的谢先生手里接过“救人一命奖”（Survivor Award），以表彰他们伸出援手的善举。

为纪念星期一（16日）的世界救心日，在今年“心脏工程”活动现场，有超过1000名参与者聚集体育城，学习如何实施心肺复苏术（Cardiopulmonary Resuscitation，简称CPR）、操作自动体外除颤器（Automated External Defibrillator，简称AED）。他们完成心脏急救训练后，将获得新加坡心脏基金会的认证。

心脏急救训练参与者中，有800名来自13所不同学府、横跨各年龄段的师生，参与的学校包括小学、中学、理工学院等；其余参与者则是自愿报名的公众。

心脏骤停每年逾3000起 且逐年增加

本地每年有超过3000人发生心脏骤停，其中80%以上的病例发生在住家和公共场所。这些院外突发性心脏骤停病例数逐年增加，2020年已达3432例。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆出席活动，并和获救者一起为施救者颁奖。今年共有34名急救人员获表彰，包括社区先遣急救员、调度员、消防员和救护人员。

新加坡心脏基金会助理名誉秘书曾志强副教授致辞时说：“及时使用心肺复苏术和自动体外除颤器可以挽救生命。它能让心脏骤停患者的生存率提高50%； 而使用规律的电击能使存活率提高一倍以上。”

曾志强指出，2011年，旁观者中会心肺复苏术的占比仅22%，每五个心脏骤停的人当中，仅有一人接受了旁观者实施的心脏复苏救助。这一数字如今已是原来的三倍，达到五分之三；懂得如何操作除颤器的人数占比，也从每50人中有一人增至每10人中有一人。

救人英雄林洸民（左）和洪启勇（右）合力救回突发心脏骤停的70岁谢姓男性居民，获颁“救人一命奖”。（ 梁麒麟摄）

洪启勇和林洸民今年3月13日清晨5时30分左右收到myResponder手机应用的警报后，赶往后港住家附近居民的家中施救。

拥有超过五年急救经验的洪启勇受访时说：“我在家楼下遇到林洸民，拿了自动体外除颤器就赶往现场，合力为谢先生实施心肺复苏术并使用除颤器进行电击，不久后民防部队人员就到场接手。”

洪启勇说：“助人为快乐之本，看到自己学到的技能真的能帮到他，感觉很有价值和意义。”

林洸民指出，有时接到警报后只有他一人在场，希望以后有更多人学习急救知识与技能。

他们两人告诉《联合早报》，看到谢先生如今已无碍，感到非常欣慰。林洸民说：“获奖不是最重要的，能看到自己救过的人康复才最开心。”